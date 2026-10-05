Guimarães diz que campanha do 2º turno mira ampliar votação no Nordeste e reduzir abstenção

Segundo o ministro José Guimarães, aliados eleitos no Nordeste reafirmaram o objetivo; há articulação sobre PEC 6×1 e Lula vai ao debate da Band

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, afirmou nesta segunda-feira, 5, que reunião convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva definiu dois Objetivo para a campanha do segundo turno: ampliar a votação no Nordeste e diminuir a abstenção, segundo a Agência Estado.

“A orientação geral é ampliar a nossa votação no Nordeste e diminuir a abstenção”, disse Guimarães, que também afirmou que os governadores aliados eleitos no Nordeste reafirmaram esse propósito.

Objetivo do segundo turno

Guimarães resumiu a orientação do encontro com aliados em dois pontos claros: aumentar a presença de votos do presidente na região Nordeste e reduzir o número de eleitores que deixaram de votar. A declaração foi prestada à Agência Estado na noite desta segunda.

Números do primeiro turno

No Nordeste, Lula obteve 21.494.584 votos, o equivalente a 63,77% dos votos válidos, enquanto o Senado Flávio Bolsonaro teve 10.398.973 votos, conforme dados citados por Guimarães à Agência Estado. Ainda segundo a mesma fonte, Lula teve quase 300 mil votos a menos no Nordeste em comparação com 2022.

A abstenção na eleição atual foi de 33.469.244 eleitores (21,08% dos aptos a votar); em 2022 o número foi de 32.770.982, cerca de 700 mil a menos. Em âmbito nacional, o primeiro turno registrou Flávio com 56.104.503 votos (47,03% dos válidos) e Lula com 53.879.538 votos (45,16%), segundo os dados mencionados por Guimarães.

Agenda e articulação política

Guimarães informou ainda que Lula indicou presença no debate promovido pela TV Band, marcado para o domingo, 11. O ministro disse que pretende telefonar ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para tratar da proposta de emenda constitucional que discute o fim da escala 6×1; governistas veem a aprovação do texto como importante para tentar uma virada sobre Flávio Bolsonaro, conforme declaração à Agência Estado.

Sobre a eleição para governador do Ceará, Guimarães qualificou o embate como difícil e afirmou que vencer o ex-ministro Ciro Gomes foi “muito gostoso”, comentário registrado pela Agência Estado.