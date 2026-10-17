Massa de ar fria derruba temperaturas no Paraná; chuva dá trégua e sol aparece

Simepar projeta mínimas de 7°C a 10°C na metade sul neste sábado; norte pode ter máximas de até 25°C

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica que a metade sul do Estados terá mínimas entre 7°C e 10°C, com nebulosidade variável ao longo do dia. Na faixa norte, o tempo fica mais limpo e as máximas podem chegar a até 25°C.

Previsão por região

De acordo com o Simepar e a reportagem do G1:

Metade sul: mínimas abaixo de 10°C e máximas entre 15°C e 20°C.

Região Norte: céu com poucas nuvens e máximas próximas de 25°C.

Região Metropolitana de Curitiba (RMC): variação de Temperaturas entre 11°C e 20°C, com nebulosidade variável e presença do sol.

Litoral: temperaturas entre 16°C e 23°C.

Domingo

Para domingo (18), a previsão é de predomínio do sol em todo o Estados. O amanhecer deve ser frio na região Sul, com mínima de 5°C, enquanto a metade sul permanecerá com mínimas abaixo de 10°C. Na faixa norte, as mínimas ficam entre 10°C e 13°C e as máximas da tarde devem se aproximar dos 25°C, segundo o Simepar e o G1.