Mega-Sena acumula em R$ 78 milhões e cinco apostas do Paraná acertam a quina no último sorteio; confira as cidades premiadas

Cinco apostas do Paraná acertam a quina da Mega-Sena e levam prêmios em dinheiro, enquanto o valor principal acumula para o próximo sorteio da semana

O sorteio da Mega-Sena, realizado neste domingo, trouxe sorte para diversos apostadores em solo paranaense. Mesmo sem ninguém ter levado o prêmio máximo, o concurso 3036 movimentou a rotina de quem busca a sorte grande.

As dezenas sorteadas foram 05, 12, 21, 33, 43 e 50. Embora o prêmio milionário siga acumulado, a quina garantiu um retorno financeiro importante para quem cravou cinco dos seis números sorteados no bilhete.

Conforme informações oficiais divulgadas sobre o resultado do concurso, cinco apostas realizadas no Paraná foram contempladas com o valor de R$ 28.109,79 cada uma, segundo dados coletados sobre o sorteio.

Cidades paranaenses premiadas na quina

A sorte se espalhou por diferentes regiões do estado. Entre as apostas ganhadoras, quatro foram registradas na modalidade simples, enquanto uma foi feita através de um bolão, aumentando as chances dos participantes.

Em Cascavel, um apostador na Lotérica Neva garantiu o prêmio. Já em Curitiba, a sorte veio pela Millenium Loterias. Em Londrina, o bilhete premiado saiu na Lotérica Londrisort, e em Maringá, um bolão na Lotérica Brasil também faturou o valor.

O que acontece com o prêmio principal

Como nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas, o valor principal da Mega-Sena acumulou. Agora, a expectativa aumenta para o próximo concurso, que está programado para acontecer nesta terça-feira.

O prêmio estimado para o sorteio desta terça-feira é de R$ 78 milhões. Para concorrer, os interessados podem realizar suas apostas em qualquer lotérica credenciada ou pelos canais digitais oficiais da Caixa Econômica Federal.

Como participar dos próximos sorteios

Para quem deseja tentar a sorte, é importante lembrar que a aposta mínima, que contempla seis números, custa R$ 6,00. Quanto mais dezenas o apostador marcar no volante, maior o valor da aposta e também as chances de ganhar.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio. É fundamental ressaltar que apenas pessoas maiores de 18 anos estão autorizadas a participar dos jogos das Loterias Caixa, conforme as normas vigentes.

Perguntas Frequentes sobre a Mega-Sena

Qual o valor do prêmio acumulado? O prêmio principal está acumulado em R$ 78 milhões para o próximo sorteio.

Quais foram os números sorteados no concurso 3036? As dezenas foram 05, 12, 21, 33, 43 e 50.

Quanto ganha quem acerta a quina? Cada aposta vencedora da quina no último concurso levou o prêmio de R$ 28.109,79.

Onde posso apostar na Mega-Sena? Você pode apostar em lotéricas, pelo site das Loterias Caixa ou pelo internet banking da Caixa.

Qual a idade mínima para apostar? É necessário ter mais de 18 anos de idade para realizar apostas legalmente.