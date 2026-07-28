Tragédia no Paraná: menino autista de 5 anos é encontrado morto após cair em poça sobre biodigestor durante buscas

Caso de menino autista encontrado morto em biodigestor no Paraná comove o país após dois dias de buscas intensas em área rural próxima à residência da família

Uma notícia triste marcou o estado do Paraná nesta semana. João Gabriel Ferreira dos Santos, um menino de apenas 5 anos que era autista não verbal, foi encontrado sem vida na última terça-feira (28).

A criança estava desaparecida desde a manhã do último domingo (26), quando saiu para ir ao banheiro externo da residência. A busca mobilizou diversas autoridades e voluntários durante 48 horas.

As informações detalhadas sobre o caso foram apuradas pela RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, que acompanhou o desenrolar das buscas e a descoberta do corpo pelas equipes de resgate.

Onde o menino foi encontrado

O corpo do pequeno João Gabriel foi localizado dentro de uma poça de água que se formou sobre a lona de um biodigestor, um tanque utilizado para a decomposição de resíduos orgânicos.

O equipamento, que deveria estar inflado devido aos gases gerados pelos dejetos, apresentava uma falha. Segundo o Corpo de Bombeiros, a lona estava furada, o que permitiu o acúmulo de água no local.

Profundidade e riscos do local

A poça onde a criança foi encontrada tinha aproximadamente dois metros de profundidade. O biodigestor é uma estrutura comum em propriedades rurais para tratar esgoto e gerar biofertilizantes.

Embora o local fosse cercado, as autoridades identificaram um espaço aberto que pode ter facilitado o acesso da criança. O menino foi localizado justamente no momento em que o tanque passava pelo processo de esvaziamento.

Como foi a operação de busca

Desde o desaparecimento, uma força-tarefa foi montada envolvendo a Polícia Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e voluntários da região. A área de mata dificultou o trabalho inicial.

Para localizar o menino, as equipes utilizaram tecnologias avançadas, incluindo helicóptero, drone com câmera térmica, scanner aquático e cães farejadores, em uma tentativa desesperada de encontrar a criança com vida.

Investigação em curso

A Polícia Civil e a Polícia Científica já iniciaram os trabalhos de perícia no local. O objetivo das autoridades é esclarecer a dinâmica exata da morte e entender como o acesso ao biodigestor ocorreu.

A família segue recebendo apoio enquanto as investigações buscam responder às dúvidas sobre a segurança da estrutura e as circunstâncias que levaram ao trágico acidente com o menino autista.

Perguntas Frequentes

1. Onde João Gabriel foi encontrado?

O menino foi encontrado em uma poça de água sobre a lona de um biodigestor, que fica em frente à casa da família.

2. Por que havia uma poça sobre o biodigestor?

Segundo os bombeiros, a lona deveria estar inflada pelos gases, mas como estava furada, acumulou água da chuva, criando um risco de afogamento.

3. Quanto tempo o menino ficou desaparecido?

João Gabriel ficou desaparecido por dois dias, desde a manhã de domingo até a tarde de terça-feira.

4. Quem está investigando o caso?

A Polícia Civil e a Polícia Científica do Paraná estão responsáveis por esclarecer a dinâmica do ocorrido.

5. O que é um biodigestor?

É um tanque fechado usado para decompor resíduos orgânicos sem oxigênio, servindo para tratar esgoto e produzir biogás e biofertilizante.