Tragédia no Paraná: menino autista de 5 anos é encontrado morto após cair em poça sobre biodigestor durante buscas

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Uma notícia triste marcou o estado do Paraná nesta semana. João Gabriel Ferreira dos Santos, um menino de apenas 5 anos que era autista não verbal, foi encontrado sem vida na última terça-feira (28).
A criança estava desaparecida desde a manhã do último domingo (26), quando saiu para ir ao banheiro externo da residência. A busca mobilizou diversas autoridades e voluntários durante 48 horas.
As informações detalhadas sobre o caso foram apuradas pela RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, que acompanhou o desenrolar das buscas e a descoberta do corpo pelas equipes de resgate.
O corpo do pequeno João Gabriel foi localizado dentro de uma poça de água que se formou sobre a lona de um biodigestor, um tanque utilizado para a decomposição de resíduos orgânicos.
O equipamento, que deveria estar inflado devido aos gases gerados pelos dejetos, apresentava uma falha. Segundo o Corpo de Bombeiros, a lona estava furada, o que permitiu o acúmulo de água no local.
A poça onde a criança foi encontrada tinha aproximadamente dois metros de profundidade. O biodigestor é uma estrutura comum em propriedades rurais para tratar esgoto e gerar biofertilizantes.
Embora o local fosse cercado, as autoridades identificaram um espaço aberto que pode ter facilitado o acesso da criança. O menino foi localizado justamente no momento em que o tanque passava pelo processo de esvaziamento.
Desde o desaparecimento, uma força-tarefa foi montada envolvendo a Polícia Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e voluntários da região. A área de mata dificultou o trabalho inicial.
Para localizar o menino, as equipes utilizaram tecnologias avançadas, incluindo helicóptero, drone com câmera térmica, scanner aquático e cães farejadores, em uma tentativa desesperada de encontrar a criança com vida.
A Polícia Civil e a Polícia Científica já iniciaram os trabalhos de perícia no local. O objetivo das autoridades é esclarecer a dinâmica exata da morte e entender como o acesso ao biodigestor ocorreu.
A família segue recebendo apoio enquanto as investigações buscam responder às dúvidas sobre a segurança da estrutura e as circunstâncias que levaram ao trágico acidente com o menino autista.
1. Onde João Gabriel foi encontrado?
O menino foi encontrado em uma poça de água sobre a lona de um biodigestor, que fica em frente à casa da família.
2. Por que havia uma poça sobre o biodigestor?
Segundo os bombeiros, a lona deveria estar inflada pelos gases, mas como estava furada, acumulou água da chuva, criando um risco de afogamento.
3. Quanto tempo o menino ficou desaparecido?
João Gabriel ficou desaparecido por dois dias, desde a manhã de domingo até a tarde de terça-feira.
4. Quem está investigando o caso?
A Polícia Civil e a Polícia Científica do Paraná estão responsáveis por esclarecer a dinâmica do ocorrido.
5. O que é um biodigestor?
É um tanque fechado usado para decompor resíduos orgânicos sem oxigênio, servindo para tratar esgoto e produzir biogás e biofertilizante.