Ministério Público do Paraná empossa nova Promotora Substituta nesta quarta-feira (9/9), em cerimônia marcada para as 17 horas

Após receber 11 novos Promotores na última sexta-feira (4/9), o Ministério Público do Paraná empossa nesta quarta-feira (9/9) a Promotora Substituta Giovana Guassu de Araújo.

A cerimônia acontece às 17 horas, no oitavo andar do Bloco II da sede da instituição em Curitiba (Rua Marechal Hermes, 820, Centro Cívico). Haverá transmissão ao vivo pelo canal do MPPR no YouTube.

Giovana Guassu de Araújo também está entre os 54 candidatos aprovados no concurso público iniciado em setembro de 2025, que contou com 3.694 inscritos.



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