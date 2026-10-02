Ministério Público do Paraná realiza nesta sexta-feira, 2 de outubro, atendimento descentralizado no município de Balsa Nova

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A população do município de Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba, poderá participar nesta sexta-feira, 2 de outubro, de atendimento descentralizado do Ministério Público do Paraná. Na data, a equipe da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Largo estará, das 13 às 17 horas, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), recebendo demandas de interesse da comunidade. O objetivo do atendimento descentralizado é ampliar o acesso da população aos serviços do sistema de Justiça.
Entre as questões que poderão ser levadas para atendimento pelo Ministério Público estão demandas relacionadas a serviços públicos de saúde e de educação, problemas com saneamento básico, direito de família, infância e juventude, idoso, meio ambiente, violência doméstica e demandas na área criminal, entre outras.
Atendimento – Além do serviço descentralizado, as Promotorias de Justiça de Campo Largo mantêm atendimento permanente à população na sede da instituição (Rua Dom Pedro II, 736, Centro de Campo Largo), ou de forma virtual pelos e-mails: [email protected], [email protected], [email protected] e [email protected].
SERVIÇO
Atendimento do MPPR em Balsa Nova
Dia: sexta-feira, 2 de outubro
Horário: das 13 às 17 horas
Local: Centro de Referência de Assistência Social (Cras). Centro (Avenida Iguaçu, 548)
Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4264
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