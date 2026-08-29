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MPPR realiza audiência pública sobre falhas no serviço de energia elétrica

MPPR realiza audiência pública sobre falhas no serviço de energia elétrica

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MPPR realiza audiência pública sobre falhas no serviço de energia elétrica
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A Promotoria de Justiça em Terra Roxa promoveu nesta segunda-feira, 24 de agosto, audiência pública para discutir questões relacionadas ao fornecimento de energia elétrica na região. O encontro reuniu produtores rurais, empresários, lideranças locais e representantes da Companhia Paranaense de Energia (Copel). A proposta da audiência surgiu após reclamações recebidas pelo MPPR sobre falhas na prestação do serviço na cidade. Foi instaurado um procedimento para apuração que levantou os investimentos aplicados pela concessionária e os problemas persistentes relatados pelos moradores.

Na audiência, representantes da empresa de distribuição apresentaram os investimentos realizados e as ações planejadas para o Município, como a construção de 35 quilômetros de rede interligada e a instalação de novas linhas de distribuição e subestações regionais (Nova Santa Rosa e Nova Guaíra). As ações buscam ampliar a capacidade da rede elétrica, aumentar a confiabilidade do sistema e oferecer mais qualidade no fornecimento de energia aos consumidores urbanos e rurais.

Durante o encontro, os moradores puderam apresentar aos gestores os principais problemas que ainda enfrentam em relação à prestação do serviço. Também foi possível orientar os consumidores sobre os procedimentos necessários para a solicitação, pela via administrativa, de eventual ressarcimento por prejuízos materiais causados por falhas no fornecimento de energia elétrica, como danos a equipamentos eletrodomésticos.

A Promotora de Justiça Gabriela Hanna Pereira ressaltou a importância do diálogo: “Avaliamos de forma positiva a apresentação. Recebemos respostas técnicas consistentes, com metas de curto, médio e longo prazo, além de esclarecimentos sobre as demandas apresentadas pela população. Continuaremos acompanhando o processo com o objetivo de avaliar as políticas públicas desenvolvidas pela Companhia”.

Presenças – Participaram da audiência pública, representantes do Executivo e Legislativo Municipal, de organizações da sociedade civil e moradores de Terra Roxa.

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REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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