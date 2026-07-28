Mulher e criança ficam feridos após acidente com três veículos na PR-483

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Por Fábio Wronski
Atualizado em
Um grave acidente na PR-483 em Francisco Beltrão foi registrado na manhã desta terça-feira (28), por volta das 8h10. Segundo o Corpo de Bombeiros, três veículos se envolveram na colisão, resultando em ferimentos em uma mulher e uma criança.
As vítimas foram socorridas pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU e, em seguida, encaminhadas para o hospital.
Além delas, outras duas pessoas sofreram ferimentos leves e receberam atendimento no local, sendo liberadas logo após avaliação. Equipes da concessionária responsável pela rodovia e da Polícia Rodoviária Estadual também estiveram presentes para prestar apoio e controlar o tráfego.
As causas do acidente na PR-483 em Francisco Beltrão ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.
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