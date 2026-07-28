Mulher e criança ficam feridos após acidente com três veículos na PR-483

Um grave acidente na PR-483 em Francisco Beltrão foi registrado na manhã desta terça-feira (28), por volta das 8h10. Segundo o Corpo de Bombeiros, três veículos se envolveram na colisão, resultando em ferimentos em uma mulher e uma criança.

As vítimas foram socorridas pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU e, em seguida, encaminhadas para o hospital.

Além delas, outras duas pessoas sofreram ferimentos leves e receberam atendimento no local, sendo liberadas logo após avaliação. Equipes da concessionária responsável pela rodovia e da Polícia Rodoviária Estadual também estiveram presentes para prestar apoio e controlar o tráfego.

As causas do acidente na PR-483 em Francisco Beltrão ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

As informações são do PP News.