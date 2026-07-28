Mulher sofre queda ao atravessar a rua e é socorrida pelo Corpo de Bombeiros

No final da manhã desta terça-feira (28), militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender uma mulher no Bairro Cancelli, em Cascavel.

Segundo informações, ela atravessava a via no cruzamento das ruas Manaus e Castro Alves quando caiu sozinha, ficando ferida.

Os socorristas chegaram rapidamente ao local e iniciaram os primeiros atendimentos à vítima. A mulher, de 72 anos, apresentava um corte no supercílio e uma contusão no punho.

Após os atendimentos iniciais, a idosa foi encaminhada à UPA Brasília para ser reavaliada e medicada.

Em breve, veja o vídeo.