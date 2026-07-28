Mulher sofre queda ao atravessar a rua e é socorrida pelo Corpo de Bombeiros

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Por Fábio Wronski
Atualizado em
No final da manhã desta terça-feira (28), militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender uma mulher no Bairro Cancelli, em Cascavel.
Segundo informações, ela atravessava a via no cruzamento das ruas Manaus e Castro Alves quando caiu sozinha, ficando ferida.
Os socorristas chegaram rapidamente ao local e iniciaram os primeiros atendimentos à vítima. A mulher, de 72 anos, apresentava um corte no supercílio e uma contusão no punho.
Após os atendimentos iniciais, a idosa foi encaminhada à UPA Brasília para ser reavaliada e medicada.
Em breve, veja o vídeo.
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