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Mulher sofre queda ao atravessar a rua e é socorrida pelo Corpo de Bombeiros

Mulher sofre queda ao atravessar a rua e é socorrida pelo Corpo de Bombeiros

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Mulher sofre queda ao atravessar a rua e é socorrida pelo Corpo de Bombeiros
Mulher sofre queda ao atravessar a rua e é socorrida pelo Corpo de Bombeiros

Por Fábio Wronski

Atualizado em

No final da manhã desta terça-feira (28), militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender uma mulher no Bairro Cancelli, em Cascavel.

Segundo informações, ela atravessava a via no cruzamento das ruas Manaus e Castro Alves quando caiu sozinha, ficando ferida.

Os socorristas chegaram rapidamente ao local e iniciaram os primeiros atendimentos à vítima. A mulher, de 72 anos, apresentava um corte no supercílio e uma contusão no punho.

Após os atendimentos iniciais, a idosa foi encaminhada à UPA Brasília para ser reavaliada e medicada.

Em breve, veja o vídeo.

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