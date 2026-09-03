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O uso de plataformas eletrônicas para Combate a violência doméstica cresceu significativamente nos últimos anos. Conforme informação divulgada pelo Portal da Câmara dos Deputados, o desenvolvimento de assistentes virtuais e Sistema de denúncia on-line tem permitido que instituições Pública operem com maior eficiência fora dos horários tradicionais de expediente.
Essas tecnologias surgem como resposta ao aumento da violência em ambientes digitais e à necessidade de oferecer suporte imediato às vítimas. A flexibilidade do atendimento digital é apontada como um fator essencial para garantir que o auxílio chegue às mulheres no momento exato em que elas mais precisam.
A seguir, entenda como essas inovações estão sendo aplicadas e quais são os resultados práticos observados por órgãos de defesa da mulher em todo o país.
No estado de São Paulo, a Defensoria Pública tem utilizado uma assistente virtual chamada Júlia para facilitar o suporte às vítimas. Segundo a Defensoria pública-geral, Luciana Armiliato de Carvalho, a ferramenta permitiu que 23% dos atendimentos ocorressem fora do horário comercial, sendo que 11% das solicitações foram registradas durante os finais de semana.
Entre 2020 e 2026, foram realizados quase 36 mil atendimentos relacionados à violência doméstica. Além disso, houve um aumento de 15% no número de pedidos de medida protetiva de urgência via assistente virtual entre 2023 e 2025
As Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) também modernizaram seus processos. A coordenadora da DDM on-line de São Paulo, Jamila Jorge Ferrari, informou que 26% de todos os boletins de ocorrência de violência doméstica no estado são feitos pelo sistema eletrônico. A grande vantagem é que, após o registro, o pedido de medida protetiva é encaminhado de forma automática e imediata ao Judiciário e ao Ministério Público.
Além dos órgãos estatais, estudantes de direito criaram o projeto Maria da Penha virtual no Rio de Janeiro. A plataforma, voltada para o registro de ocorrências de violência doméstica, já teria atendido cerca de 16 mil vítimas, reforçando o papel das novas tecnologias como suporte complementar às políticas Pública presenciais e efetivas.
A Defensoria pública Luciana de Carvalho defende a criação de uma base nacional de registros de violência doméstica. O objetivo é que os Sistema de diferentes órgãos conversem entre si, permitindo que a vítima receba ajuda rápida independentemente da instituição que acessar primeiro. A deputada Luizianne Lins também sugeriu um seminário no Congresso para demonstrar na prática essas ferramentas tecnológicas.
1. Como as novas tecnologias ajudam vítimas de violência?
Elas permitem o registro de boletins de ocorrência e pedidos de medidas protetivas de forma on-line e 24 horas por dia, superando a limitação dos horários comerciais.
2. O que é a assistente virtual Júlia?
É uma ferramenta utilizada pela Defensoria Pública de São Paulo que auxilia no atendimento e no registro de ocorrências de violência doméstica desde 2020.
3. O pedido de medida protetiva on-line é rápido?Sim, em Sistema como o da DDM on-line de São Paulo, o pedido é enviado automaticamente ao Judiciário e ao Ministério Público para decisão imediata.
4. Qual a importância da integração de Sistema?A integração visa criar uma base nacional para que a vítima possa buscar auxílio em diferentes órgãos de forma rápida e eficiente, com todos os dados compartilhados.
5. As tecnologias substituem o atendimento presencial?Não, especialistas e parlamentares enfatizam que as tecnologias devem atuar como suporte, sem substituir as políticas Pública concretas e o atendimento presencial.