O direito de todos à água e o trabalho do Ministério Público na garantia do acesso a esse insumo é tema do programa da semana

O direito de todas as pessoas à água é o tema do MP no Rádio desta semana, que tem como entrevistado o Promotor de Justiça Jânio Luiz Pereira, do Ministério Público do Paraná. Entre outros pontos, ele explica o que diz a legislação brasileira sobre a questão, esclarece de quem é a responsabilidade pelo fornecimento, indica qual a quantidade mínima a ser garantida diariamente a cada pessoa e orienta o que o consumidor deve fazer quando tiver problemas no fornecimento.

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• Edição completa

• Bloco um

• Bloco dois

Proteção a pessoas com deficiência e idosos – O programa da semana anterior teve como tema a proteção aos direitos das pessoas idosas e das pessoas com deficiência. A Promotora de Justiça Ana Karina Abrão Gama Monteiro relatou quais as principais violações de direitos desse público que chegam até o MP, esclareceu como devem funcionar os serviços de acolhimento a essas pessoas quando elas têm necessidade, explicou como é o trabalho de fiscalização das instituições de acolhimento pelo Ministério Público e falou sobre outras questões específicas relacionadas aos direitos dessa parcela da população.

Podcasts – O MP no Rádio é disponibilizado também nas plataformas Spotify e Apple.

Gratuito – As entrevistas podem ser baixadas gratuitamente por qualquer rádio interessada. O programa, produzido pela Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, também pode ser editado, desde que mantido no contexto e devidamente creditado.

Contato – Para envio de sugestões (inclusive de temas), críticas e comentários sobre os programas, os contatos são o e-mail [email protected] e os telefones (41) 3250-4469 e (41) 3250-4249.

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