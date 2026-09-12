Obituário de Londrina: veja a lista oficial de falecimentos e locais de velório deste sábado, 12 de setembro

Confira os registros oficiais de falecimentos e os detalhes sobre os Velório e sepultamentos realizados em Londrina neste sábado, 12 de setembro de 2026.

Acompanhar as informações sobre o Falecimentos de entes queridos é um momento de necessidade para muitas famílias. Por isso, manter o acesso a dados oficiais é fundamental para organizar as homenagens de despedida e os ritos de sepultamento na cidade.

Este levantamento reúne os dados disponibilizados pelo Serviço Funerário Municipal de Londrina. As informações refletem o balanço das ocorrências registradas nas últimas 24 horas no município, garantindo transparência e apoio aos familiares e amigos em luto.

Conforme a informação divulgada pelo portal Banda B, a lista abaixo detalha os nomes e os locais de velório daqueles que partiram neste sábado, 12 de setembro.

Registros de falecimentos e locais de velório

A relação oficial apresenta os seguintes registros de falecimentos até o momento da consulta:

Clarice Mazzo Comin, com 84 anos, teve o velório marcado em Jacarezinho, no Paraná, com sepultamento em outro local. Eliane Dos Anjos Chevonica, de 44 anos, será velada em Rio Branco do Ivaí, também no Paraná, com sepultamento em outro destino.

Além destas, a lista inclui Luiz Kenji Chigaki, de 61 anos, com velório em Assaí, no Paraná, e sepultamento em outro local. Por fim, consta o nome de Maria Liesse Viriato, que faleceu aos 90 anos.

Como obter mais informações sobre o obituário

Para quem busca detalhes adicionais ou precisa confirmar horários específicos de sepultamentos, o Serviço Funerário Municipal de Londrina disponibiliza canais oficiais de atendimento para a população.

A consulta pode ser realizada diretamente pelo portal da Central de Luto da cidade. Alternativamente, os cidadãos podem entrar em contato pelos telefones das capelas municipais, que mantêm a lista de falecimentos atualizada automaticamente a cada hora.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Onde posso consultar a lista oficial de falecimentos em Londrina?

A consulta pode ser feita no portal oficial da Central de Luto de Londrina ou pelos telefones das capelas municipais.

2. Com qual frequência os dados do obituário são atualizados?

Segundo a fonte, o sistema do Serviço Funerário Municipal é atualizado automaticamente a cada hora.

3. Onde serão realizados os sepultamentos citados?

Para os nomes listados, o Serviço Funerário indicou que os sepultamentos ocorrerão em outros municípios, conforme detalhado na relação oficial.

4. É possível obter informações sobre horários de Velório específicos?Sim, o contato telefônico com as capelas municipais é o meio mais indicado para confirmar horários e locais de homenagens.

5. A lista de falecimentos é definitiva para o dia?

Não, a relação reflete o balanço das últimas 24 horas e pode sofrer alterações conforme novos registros são processados pelo sistema municipal.