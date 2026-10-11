Oito orangotangos são soltos em reserva de Borneo após incêndios

Resgatados durante incêndios no verão, três mães, três filhas e dois machos adultos foram soltos em reserva no oeste de Borneo, segundo Yiari e o ministério florestal.

Oito orangotangos foram devolvidos ao ambiente natural em Borneo após terem sido retirados de áreas onde o habitat ficou ameaçado por incêndios no verão, informaram a International Animal Rescue Indonesia (Yiari) e o ministério responsável por florestas.

O grupo solto numa reserva no oeste da ilha na sexta-feira incluía três mães, suas três filhas e dois machos adultos, segundo as organizações. As autoridades Indonesia haviam resgatado 46 orangotangos em agosto e setembro, quando as chamas se intensificaram.

Casos individuais e critérios da soltura

Entre os animais estavam Mama Nopi e seus filhos Nopi, Naufal e Nopan, que viviam em uma plantação de coco e seringueira antes do resgate no início de setembro; Mama Lifa e sua filha Lifa, encontradas num pequeno fragmento de acácia cercado por plantações de palma; e Mama Man e seu filhote Man, monitorados desde junho enquanto viviam próximos a um pequeno trecho de floresta.

A reserva escolhida para a reintrodução foi selecionada por apresentar alimento e água disponíveis e por estar conectada a outras áreas florestais, disseram as organizações envolvidas.

Declarações das equipes de resgate

A chefe-executiva da Yiari, Karmele Llano Sanchez, afirmou que transferir os oito orangotangos para a reserva foi um “passo necessário” quando seus habitats se tornaram inseguros. Argitoe Ranting, da Yiari, disse: “Queremos garantir que os orangotangos resgatados não sejam simplesmente movidos de um lugar para outro, mas que realmente tenham chance de sobreviver em seu habitat natural.”

Contexto ambiental

Organizações de conservação alertam para o cenário mais amplo: o grupo WWF afirmou que restam cerca de 104.000 orangotangos em Borneo e Sumatra, ante mais de 230.000 há um século. A União International para a Conservação da Natureza (IUCN) advertiu que os incêndios estão queimando habitats que abrigam 52% da população de orangotangos em Borneo.

Especialistas citados pelas organizações responsabilizaram a força do atual episódio de El Niño por tornar os padrões climáticos mais voláteis e agravar os incêndios, e também apontaram práticas de limpeza de terras para plantações como fator que facilita a propagação das chamas, ao substituir florestas naturalmente resistentes ao fogo por vegetação menos densa.

Motivação para o resgate

Segundo a Yiari, o fato de os habitats originais terem sido queimados e fragmentados a ponto de não mais sustentar os primatas foi o principal motivo para a relocação dos animais para a reserva.