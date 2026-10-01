O mês de outubro de 2026 é marcado pelo calendário de eleições gerais, Campanha de conscientização e importantes feriados nacionais que movimentam o país

O décimo mês do ano chega com uma agenda repleta de eventos que abrangem desde a saúde Público até marcos da história brasileira e mundial. De acordo com informações divulgadas pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), este período é essencial para a memória coletiva e para o exercício da cidadania.

Entre os destaques, o mês recebe o Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização sobre o câncer de mama, além da realização do Primeira e do Segunda turnos das Eleições Gerais 2026, que definem o futuro político do Brasil.

A seguir, apresentamos um panorama detalhado com as datas comemorativas, fatos Histórico e efemérides que compõem o cronograma oficial de outubro, conforme os Registro da EBC.

Saúde, Cidadania e Campanha Internacionais

O início de outubro é marcado pelo Outubro Rosa, campanha adotada no Brasil desde 2002 para reforçar a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Outras datas de relevância social incluem o Dia Internacional das Pessoas Idosas, celebrado em 1º de outubro, e o Dia Mundial da Saúde Mental, no dia 10.

O dia 10 de outubro também é lembrado como o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, uma data de mobilização essencial para o enfrentamento de crimes e a proteção das vítimas em todo o território nacional, conforme o histórico da Agência Brasil.

Feriados, Educação e Datas Comemorativas

O único feriado nacional do mês ocorre no dia 12 de outubro, data dedicada a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. O mesmo dia também celebra o Dia das Crianças, uma data que se consolidou no calendário Cultura e comercial brasileiro.

Para o setor da educação, o dia 15 de outubro é o ponto alto com o Dia do Professor. A data homenageia os profissionais responsáveis pela formação estudantil no país e é um momento para debates sobre a valorização da carreira e os desafios do sistema educacional brasileiro.

Marcos Histórico da Aviação e Tecnologia

Outubro de 2026 traz lembranças importantes para a história. No dia 3, o Brasil completa 30 anos da introdução da urna eletrônica. Já no dia 23, comemora-se os 120 anos do voo histórico do 14-Bis, realizado por Alberto Santos Dumont em Paris, que deu origem ao Dia do Aviador.

Por outro lado, o mês também Registro episódios trágicos, como os 30 anos do acidente do voo TAM 402, ocorrido em 31 de outubro de 1996, um evento que permanece marcado na memória da aviação brasileira.

Homenagens Culturais e Institucionais

A cultura brasileira e internacional ganha espaço com os 30 anos da morte de Renato Russo (11 de outubro), os 100 anos do nascimento de Chuck Berry (18 de outubro) e os 50 anos do falecimento do pintor modernista Di Cavalcanti (26 de outubro).

Além disso, a EBC celebra suas próprias datas fundamentais: a Radioagência Nacional completa 22 anos em 11 de outubro, enquanto a Empresa Brasil de Comunicação celebra 19 anos de sua criação em 24 de outubro.

Perguntas Frequentes

1. Qual é o único feriado nacional de outubro de 2026?

O único feriado nacional é o dia 12 de outubro, dedicado a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil.

2. Quando se celebra o Dia do Professor?

O Dia do Professor é comemorado anualmente em 15 de outubro, sendo uma data voltada para a valorização dos profissionais da educação.

3. O que é o Outubro Rosa?

É um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, que busca ampliar o acesso à informação e estimular a prevenção.

4. Qual a importância do dia 23 de outubro para a aviação?

A data marca os 120 anos do voo do 14-Bis, realizado por Alberto Santos Dumont, sendo celebrado como o Dia do Aviador.

5. Quais instituições completam aniversário em outubro?

A Radioagência Nacional completa 22 anos em 11 de outubro e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) celebra 19 anos em 24 de outubro.