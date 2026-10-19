Papa Leão XIV pede fluidez de ajuda humanitária a Zelenski

Papa Leão XIV Zelenski: em ligação em 19 de outubro de 2026, o pontífice pediu cooperação para que alimentos e remédios cheguem a civis em Oleshky (Kherson), segundo o Vaticano.

O Papa Leão XIV conversou por telefone com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, na segunda-feira, 19 de outubro de 2026, e pediu maior fluidez para a chegada de ajuda humanitária, segundo comunicado do Vaticano divulgado pela CGN com base em reportagem da Agência Estado.

Segundo o mesmo comunicado, o pontífice mencionou a situação em Oleshky, na região de Kherson, e fez referência a um pedido anterior de cessar-fogo humanitário dirigido ao presidente da Rússia. A reportagem também registra que o Papa conversou por telefone com Vladimir Putin na sexta-feira.

Papa Leão XIV Zelenski: pedido por ajuda em Oleshky

De acordo com o comunicado do Vaticano citado pela reportagem, o pontífice expressou esperança de cooperação para permitir que alimentos e ajuda médica cheguem aos civis em Oleshky, cidade situada na região de Kherson.

Cessar-fogo humanitário citado pelo Vaticano

O comunicado do Vaticano afirma: “o Santo Padre lembrou a grave situação na cidade de Oleshky, na região de Kherson, e fez referência ao pedido de cessar-fogo humanitário que havia apresentado ao Presidente da Federação Russa”.

Contato prévio com Vladimir Putin

A reportagem registra ainda que o Papa Leão XIV manteve contato telefônico com o presidente russo, Vladimir Putin, na sexta-feira, segundo as informações divulgadas pelo Vaticano.