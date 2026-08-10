Paraná em alerta para tempestades após tornado nos Campos Gerais com ventos fortes e raios

Após o registro de um tornado com ventos superiores a 200 km/h no fim de semana na região dos Campos Gerais, o Paraná continua sob alerta para tempestades nesta segunda-feira (10). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de perigo potencial para temporais em quase todo o estado, com exceção do leste e cidades próximas à divisa com Santa Catarina.

O alerta indica possibilidade de ventos de até 60 km/h, queda de granizo e chuvas intensas, com volumes que podem chegar a 30 mm por hora ou 50 mm no total do dia. Segundo informações do Climatempo, as regiões oeste, noroeste e norte do Paraná apresentam maior risco, podendo ocorrer chuva forte, grande número de descargas elétricas e rajadas de vento que podem alcançar até 85 km/h, ou até mais em pontos isolados.

Condições meteorológicas e impactos

Apesar da expectativa de chuva não contínua, células intensas podem causar transtornos localizados. Além disso, ventos moderados entre 40 e 50 km/h podem movimentar galhos de árvores em diversas áreas, e rajadas durante tempestades poderão superar esses valores, aumentando os riscos.

Previsão para os próximos dias

Na terça-feira (11), a frente fria se afasta para o Oceano Atlântico, permitindo maior influência de massa de ar frio no Sul do Brasil. O tempo se firma na maior parte do Paraná, com temperaturas baixas durante madrugada e início da manhã, especialmente no centro-sul, Campos Gerais e áreas elevadas. A maior nebulosidade permaneceu no leste e litoral, onde pode ocorrer garoa ou chuva fraca isolada.

O extremo oeste e sudoeste paranaense poderão registrar pancadas de chuva localmente moderadas a fortes, acompanhadas de trovoadas e temporais isolados. Já as demais regiões terão tempo mais estável, apesar da presença variável de nuvens.

Recomendações e emergência

Em situações de emergência, a Defesa Civil recomenda contato pelos telefones 199 ou 193 para o Corpo de Bombeiros. Problemas com energia elétrica devem ser comunicados à Copel pelo 0800 51 00 116.

Os paranaenses podem se cadastrar para receber alertas sobre mau tempo via SMS, enviando o CEP de sua região para o número 40199, possibilitando o recebimento periódico de avisos da Defesa Civil do Paraná.

Perguntas frequentes

Quais áreas do Paraná estão sob alerta para temporais nesta segunda-feira (10)?

Grande parte do estado, principalmente as regiões oeste, noroeste e norte, estão em alerta para temporais, com exceção do leste e cidades próximas à divisa com Santa Catarina.

Quais os principais riscos indicados pelo Inmet no alerta?

O alerta alerta para ventos de até 60 km/h, possibilidade de granizo, chuvas intensas com até 30 mm por hora e rajadas que podem alcançar localmente até 85 km/h.

Como se proteger durante as tempestades?

É recomendado evitar áreas abertas, abrigar-se em locais seguros durante a ocorrência de ventos fortes e raios e informar-se pelos canais oficiais da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.