Passeio de barco do Macuco Safari no Parque Nacional do Iguaçu é suspenso após morte de turista holandês durante acidente

Após o trágico acidente que vitimou um turista holandês de 25 anos, o passeio de barco do Parque Nacional do Iguaçu teve suas operações suspensas temporariamente

Um acidente envolvendo uma embarcação do Macuco Safari, no Paraná, resultou na morte de Mark Lensink, um jovem holandês que visitava as Cataratas do Iguaçu nesta terça-feira, dia 28. O caso gerou comoção e levou à interrupção imediata das atividades turísticas no local.

A paralisação foi confirmada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão que fiscaliza o contrato da concessionária. A medida visa garantir uma análise detalhada dos procedimentos de segurança antes da retomada do serviço.

Conforme informações divulgadas pelo g1, a suspensão tem duração inicial de três dias, com previsão de retorno para este sábado, dia 1º, condicionada à conclusão de uma revisão técnica minuciosa dos processos operacionais e de navegação no Rio Iguaçu.

Entenda as circunstâncias do acidente no Rio Iguaçu

De acordo com relatos colhidos pela Polícia Civil, o barco foi atingido por um vento forte na lateral, o que teria causado o tombamento da embarcação. O Corpo de Bombeiros informou que oito pessoas estavam a bordo no momento do ocorrido.

Embora todos os passageiros tenham sido resgatados da água, o turista holandês sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. O jovem estava acompanhado por familiares e pela noiva durante o passeio, uma das atrações mais tradicionais do Parque Nacional do Iguaçu.

Investigações da Marinha e do ICMBio

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial do Rio Paraná, assumiu a investigação para identificar as circunstâncias e possíveis responsabilidades pelo acidente. O órgão avalia se houve falha humana, mecânica ou influência direta das condições climáticas.

O ICMBio ressaltou que, após vistoria, constatou que a documentação da concessionária Ilha do Sol está regular. A empresa, que possui certificação ABNT NBR ISO 21101 para turismo de aventura, afirma colaborar integralmente com as autoridades competentes.

Posicionamento da empresa Macuco Safari

Em nota oficial, o Macuco Safari lamentou profundamente a morte do visitante e afirmou que sua prioridade absoluta é o suporte logístico, médico e psicológico aos sobreviventes e familiares da vítima neste momento de dor.

A empresa destacou que possui um histórico de 40 anos de atuação e que este foi apenas o segundo acidente fatal registrado em sua trajetória. O grupo reforçou seu compromisso com a segurança e a manutenção preventiva de sua frota de embarcações.

Perguntas frequentes sobre o caso

Por que o passeio foi suspenso? O passeio foi suspenso pelo ICMBio por três dias para permitir uma revisão completa dos protocolos de segurança e navegação após a morte de um turista.

Quando as atividades devem retornar? A previsão de retomada das operações no Parque Nacional do Iguaçu é para o sábado, dia 1º, dependendo da conclusão das vistorias técnicas.

Quantas pessoas estavam no barco? O Corpo de Bombeiros confirmou que oito pessoas estavam na embarcação, incluindo tripulantes e turistas, no momento em que o barco virou.

Quem investiga o acidente? As causas do acidente estão sendo apuradas pela Marinha do Brasil e pela Polícia Civil, que analisam depoimentos e condições operacionais.

A empresa é certificada? Sim, a concessionária Ilha do Sol possui o certificado ABNT NBR ISO 21101, que estabelece requisitos de segurança para empresas de turismo de aventura.