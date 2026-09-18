Petrobras supera gigantes do petróleo e atinge maior margem de lucro global em 2026

A Petrobras alcançou uma margem de lucro de 29,15% no primeiro semestre de 2026, consolidando-se no topo do ranking mundial entre as maiores Petroleiros

A Petrobras atingiu o primeiro semestre de 2026 com um desempenho financeiro expressivo, registrando uma margem de lucro de 29,15%. O resultado coloca a estatal brasileira à frente de gigantes do setor, como a saudita Saudi Aramco, além das norte-americanas ExxonMobil e Chevron.

Os dados foram divulgados pela Federação Única dos Petroleiros (FUP) e contaram com a coordenação técnica de Cloviomar Cararine, do Dieese. O levantamento analisa o comportamento financeiro das principais empresas globais de energia desde o ano de 2020.

Conforme informações publicadas pelo portal Banda B, o lucro líquido da companhia no período somou R$ 85,1 bilhões. Esse cenário marca uma mudança significativa, já que a Saudi Aramco ocupava a liderança desse indicador nos últimos anos, enquanto a Petrobras mantinha posições inferiores na comparação.

O impacto do cenário internacional no preço do barril

Segundo o economista Luís Gustavo Budziak, da Quartzo Capital, o primeiro fator para o sucesso financeiro da estatal é o cenário externo. O barril de petróleo do tipo Brent, que serve como referência global, subiu de uma média de US$ 67 para US$ 107 no comparativo entre os segundos trimestres de 2025 e 2026.

A valorização foi impulsionada pela instabilidade geopolítica e pela crise no Oriente Médio. O especialista ressalta que esse ambiente de preços elevados beneficiou todas as Petroleiros globais, não sendo um movimento exclusivo da Petrobras, que também sofreu com as variações do mercado internacional.

Aumento da produção e eficiência nas Refinaria

O segundo pilar destacado pelo analista envolve a operação interna. A Petrobras ampliou sua produção de petróleo em cerca de 15%, alcançando a marca de cerca de 2,7 milhões de barris por dia. Em diversas unidades, a operação superou 100% da capacidade instalada.

A presidente da empresa, Magda Chambriard, afirmou que a companhia busca superar limites diariamente. O diretor de Processos Industriais, William França, destacou que o aumento da produtividade e a redução do tempo de paradas técnicas foram fundamentais para manter as Refinaria operando com maior confiabilidade e cargas elevadas.

O papel da subvenção governamental

Por fim, o terceiro fator aponta para a política de subvenção do governo federal para o óleo diesel. O auxílio, que passou de R$ 1,12 para R$ 2,12 por litro em setembro, gerou um impacto de aproximadamente R$ 10 bilhões no resultado financeiro da estatal.

Budziak esclarece que esse montante não deriva diretamente da exploração ou refino de petróleo, mas de um recurso repassado pela política de subsídios. No primeiro semestre, a Petrobras registrou cerca de R$ 12 bilhões em receita bruta atrelada a esse mecanismo governamental.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Qual foi a margem de lucro da Petrobras no semestre? A estatal atingiu 29,15%, superando outras grandes Petroleiros globais.

2. Quais empresas foram superadas pela Petrobras? O levantamento aponta que a empresa ficou à frente de gigantes como Saudi Aramco, ExxonMobil e Chevron.

3. O que explica o aumento da produção? A empresa ampliou a carga nas Refinaria e reduziu o tempo de intervenções técnicas, permitindo operar acima da capacidade nominal.

4. Qual o impacto dos subsídios do governo no lucro? Segundo especialistas, a subvenção do diesel teve um impacto de aproximadamente R$ 10 bilhões no resultado financeiro da companhia.

5. O preço do petróleo influenciou o resultado? Sim, a valorização do barril Brent, que subiu de US$ 67 para US$ 107, criou um ambiente favorável para o setor de petróleo como um todo.