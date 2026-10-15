PF prende casal suspeito de liderar esquema de descaminho de vinhos argentinos

Ação cumpriu 25 mandados em cinco Estado e no DF; casal foi preso no Paraná e outra pessoa detida em Goiás, diz Polícia Federal.

A Polícia Federal prendeu em flagrante um homem e uma mulher no Paraná nesta quinta-feira (15), suspeitos de integrar uma organização criminosa que trazia vinhos argentinos de forma irregular para o Brasil e os revendia no país. Outra pessoa foi detida em Goiás por porte ilegal de arma de fogo, informou a corporação.

Operação e cumprimento de mandados

A ação cumpriu 25 mandados de busca e apreensão em cinco Estado e no Distrito Federal, com mobilização de mais de 100 policiais. Os mandados foram cumpridos nos municípios de Curitiba, São José dos Pinhais, Pinhais, Fazenda Rio Grande, Ampére, Foz do Iguaçu e Umuarama (PR); Volta Redonda, Campos dos Goytacazes e Niterói (RJ); Goiânia e Rio Verde (GO); Vila Velha e Vitória (ES); Teresina (PI); e Brasília (DF).

Investigação e medidas patrimoniais

A investigação, iniciada após a apreensão em março de 2025 de 4.200 garrafas de vinho em um depósito da Grande Curitiba — mercadoria avaliada em R$ 900 mil — apontou indícios de uma estrutura logística para inserir, armazenar e distribuir os vinhos de forma irregular em diferentes regiões do país.

Segundo o delegado Mateus Calabresi Liutti, da Polícia Federal, foram autorizadas medidas patrimoniais, incluindo o sequestro de imóveis e veículos vinculados aos investigados, “com o objetivo de atingir o patrimônio relacionado à atividade criminosa”. A PF informou que há indícios de que bens eram registrados em nome de familiares e terceiros para ocultar os verdadeiros proprietários; empresas de fachada, documentos fiscais falsos e contas bancárias de terceiros também estão sendo investigados.

Possíveis responsabilizações

Conforme a participação apurada, os investigados poderão responder por descaminho, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa, segundo a Polícia Federal.