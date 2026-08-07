picape elétrica com preço de Maverick

A aguardada picape elétrica de baixo custo da Ford já tem nome oficial. O novo modelo médio da marca, previsto para chegar ao mercado no ano que vem, foi batizado de Fathom.

Esse nome faz referência a uma antiga unidade de medida equivalente a 6 pés (cerca de 1,83 m), ainda utilizada nos Estados Unidos para indicar a profundidade da água. Como verbo, to fathom significa compreender, entender ou decifrar algo profundo ou complexo, em sentido semelhante a “sondar” ou “penetrar um mistério” em português.





A aerodinâmica do novo modelo também é importante para a Ford, como mostra esta imagem Foto de: Ford

A Ford revelou o nome esta semana como parte de sua estratégia de ampliar a oferta de veículos elétricos mais acessíveis. Também confirmou que, nos EUA, a picape terá preço inicial de US$ 29.945 (R$ 154 mil, em conversão direta), já incluindo o frete obrigatório de US$ 1.595. Com isso, será uma das picapes elétricas mais acessíveis à venda no país.

O valor anunciado é inferior ao de tradicionais picapes a combustão como Ford Ranger, Nissan Frontier e Chevrolet Colorado (a S10 de quarta geração nos EUA).

A Fathom será o primeiro modelo construído sobre a nova plataforma Universal EV da Ford, desenvolvida do zero para dar origem a uma família de veículos elétricos acessíveis, divertidos de guiar e tecnologicamente avançados, com atualizações remotas de software ao longo da vida útil. Essa base servirá não apenas para picapes, mas também para SUVs e veículos comerciais nos próximos anos.

A Ford chegou a estudar o resgate do histórico nome Ranchero (picape da marca fabricada entre 1957 e 1979) para o novo modelo elétrico, mas acabou optando por criar uma identidade totalmente inédita.







A nova plataforma de carro elétrico da Ford (imagens esquemáticas) Foto de: Ford

Revolução na linha

A nova picape representa uma mudança importante na estratégia de eletrificação da fabricante. O foco agora é oferecer um veículo com preço competitivo, sem abrir mão de espaço interno e tecnologia. A Ford promete uma cabine ampla, com mais espaço para os ocupantes do que um Toyota RAV4, além de recursos como o sistema de condução sem as mãos BlueCruise e integração com o Apple Maps.

A produção será na fábrica de Louisville, no estado de Kentucky, com início previsto para 2027. Um processo produtivo simplificado substituirá a linha de montagem tradicional por outra em formato de “árvore”: três grandes módulos (dianteiro, traseiro e bateria estrutural com interior pré-instalado) serão produzidos em paralelo “nos galhos” e unidos no final, no que será “o tronco”. Peças únicas de alumínio fundido substituirão dezenas de componentes menores, reduzindo peso, complexidade e pontos de solda.

A arquitetura Universal EV reduzirá o número de peças em 20%, usará 25% menos fixadores (parafusos, porcas etc.) e exigirá 40% menos estações de trabalho na linha de produção, proporcionando um ganho de 15% na velocidade final.





Primeiros esboços do Ford Fathom Foto de: Ford

Um exemplo será o chicote elétrico, que terá 1,3 km a menos de comprimento e será 10 kg mais leve que na F-150 Lightning. As baterias prismáticas de lítio-ferro-fosfato (LFP), livres de cobalto e níquel, serão parte integrante da estrutura do veículo e funcionarão como assoalho, baixando o centro de gravidade, melhorando a dirigibilidade e ampliando o espaço interno.

A empresa afirma estar investindo US$ 5 bilhões no programa e diz que a nova plataforma permitirá o desenvolvimento de diversos tipos de carroceria, fortalecendo sua posição diante da concorrência de fabricantes chineses e de novas empresas do setor.

Ainda há muitas informações em aberto. A Ford não revelou o desenho definitivo da picape nem detalhes sobre a capacidade das baterias, autonomia ou versões de acabamento. Essas informações deverão ser divulgadas mais perto do lançamento.







9 Fonte: Motor1 Brasil

Ford F-150 Lightning, a elétrica que fracassou

A Ford, vale lembrar, foi pioneira no segmento das picapes elétricas com a Ranger EV, oferecida em sistema de leasing entre 1998 e 2002 – história que já contamos aqui.

Com a Fathom, a Ford tentará se redimir do desempenho decepcionante da F-150 Lightning, picape elétrica de grande porte desenvolvida a partir da F-150 convencional. Seu lançamento, em 2022, foi cercado de entusiasmo, com cerca de 200 mil reservas e planos para produzir até 150 mil unidades por ano.

O que você pensa sobre isso?

O mercado, porém, não respondeu como a empresa esperava. A Lightning era elogiada pelo desempenho e pela tecnologia, mas o preço elevado, a forte perda de autonomia ao puxar um reboque e a falta de infraestrutura de recarga fizeram as vendas ficarem muito abaixo das expectativas.







O novo Ford Fathom deverá ter cerca de 5,30 metros de comprimento como uma picape média. O rendering o mostra na versão cabine dupla – isso combina com a imagem do túnel de vento acima Foto de: Theophilus Chin | Motor1

A versão de entrada Pro, por exemplo, sofreu aumentos sucessivos e chegou a custar quase US$ 60 mil. Mesmo assim, a Ford perdia dinheiro em cada unidade vendida. Diante desse cenário, a empresa encerrou a produção da Lightning em dezembro de 2025. No total, foram produzidas 92 mil unidades.