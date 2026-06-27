Pior da semana: queda de Virgínia comprova aposta errada da Globo

Virginia Fonseca virou o caso mais barulhento — e constrangedor — da cobertura de entretenimento da Copa do Mundo. Contratada pela Globo para comandar um quadro dentro do Domingão com Huck, a influenciadora teve sua participação diminuída drasticamente pela emissora após dois episódios no ar. A avaliação nos bastidores foi de que a repercussão negativa estava desgastando a produção. O quadro, pensado para mostrar os bastidores da Copa com olhar mais leve e popular, acabou criticado por falta de conteúdo, excesso de espontaneidade ensaiada e pouca conexão real com o torneio. Na prática, a Globo descobriu em rede nacional que seguidores não são sinônimo automático de carisma televisivo.

A equipe de Virginia tentou minimizar o caso e afirmou que não houve suspensão, mas uma “avaliação” semanal do quadro. Enquanto isso, Luciano Huck deve assumir a parte dedicada ao Mundial neste domingo, 28. O pior da semana, portanto, não é só de Virginia. É também da Globo, que apostou no atalho da influência digital para embalar a Copa e precisou pisar no freio antes mesmo de a bola chegar ao mata-mata.

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