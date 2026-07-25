Polo se envolve em acidente na PR-581, em Assis Chateaubriand

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Por Diego Cavalcante
Atualizado em
Um acidente foi registrado na manhã deste sábado (25) na rodovia PR-581, no km 4,8, em Assis Chateaubriand. A ocorrência foi atendida por uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).
Quando os policiais chegaram ao local, o VW Polo Track envolvido no sinistro já estava sendo removido por um guincho acionado pela seguradora, com destino a Cascavel. O condutor não estava no local e também não havia vítimas ou testemunhas que pudessem informar como o acidente aconteceu.
Na tentativa de identificar se alguém havia sido socorrido após o acidente, a equipe entrou em contato com os hospitais de Tupãssi e Assis Chateaubriand. As unidades informaram que não houve atendimento a pessoas envolvidas em um sinistro de trânsito com as características da ocorrência.
As circunstâncias do acidente não puderam ser esclarecidas e serão apuradas.
CRÉDITOS E LINK DO ARTIGO
Mais Notícias
Home Page – Início
See more: The Global Track