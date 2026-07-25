Polo se envolve em acidente na PR-581, em Assis Chateaubriand

Um acidente foi registrado na manhã deste sábado (25) na rodovia PR-581, no km 4,8, em Assis Chateaubriand. A ocorrência foi atendida por uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Quando os policiais chegaram ao local, o VW Polo Track envolvido no sinistro já estava sendo removido por um guincho acionado pela seguradora, com destino a Cascavel. O condutor não estava no local e também não havia vítimas ou testemunhas que pudessem informar como o acidente aconteceu.

Na tentativa de identificar se alguém havia sido socorrido após o acidente, a equipe entrou em contato com os hospitais de Tupãssi e Assis Chateaubriand. As unidades informaram que não houve atendimento a pessoas envolvidas em um sinistro de trânsito com as características da ocorrência.

As circunstâncias do acidente não puderam ser esclarecidas e serão apuradas.