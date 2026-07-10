Prefeitura promove programação gratuita de férias com recreação, contação de histórias, videogames e Zoo

As férias escolares prometem ser de muita diversão em Cascavel. Para proporcionar opções de entretenimento em família durante o recesso, a Prefeitura preparou uma programação gratuita especial que reúne atividades esportivas, culturais, tecnológicas e de contato com a natureza. Confira as atrações:

CIRO PLAY FÉRIAS

A programação começa no Complexo Esportivo Ciro Nardi, que recebe de domingo (12) a quarta-feira (15), mais uma edição do Ciro Play Férias. Sempre das 14h às 18h, o espaço será transformado em uma grande colônia de férias com brinquedos infláveis, cama elástica, jogos, atividades esportivas e educativas, além da distribuição de pipoca e algodão-doce.

A participação é gratuita, sem necessidade de inscrição prévia, e as crianças devem estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis.

PLAY NAS FÉRIAS

Outra opção para quem gosta de tecnologia é o Play nas Férias, promovido pela Fundetec na Estação de Inovação HUB ONE, ao lado do Terminal Oeste. A programação acontece nesta terça-feira (14) e segue até quinta-feira (16), sempre das 14h às 16h, com videogames novos e clássicos, óculos de realidade virtual, brincadeiras, pipoca e algodão-doce. A atividade é gratuita, não exige inscrição prévia e contará com monitores para acompanhar as crianças, que deverão estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis.

FÉRIAS COM LEITURA

E também tem opção cultural: de terça-feira (14) e sexta-feira (17), a Biblioteca Pública Municipal Sandálio dos Santos promove o projeto Férias com Leitura, que há mais de 15 anos incentiva o contato das crianças com os livros por meio da contação de histórias e apresentações teatrais. As atividades serão realizadas na Biblioteca Municipal, na Casa da Cultura Zona Norte, no Eureca 2 e em centros de convivência do município. As apresentações na Biblioteca serão sempre às 15h, com entrada gratuita e aberta ao público.

ZOOLÓGICO

Também pensando nas famílias que aproveitam o recesso para passeios ao ar livre, o Zoológico Municipal de Cascavel ampliará os dias de atendimento de 14 a 26 de julho. Durante esse período, o parque funcionará de terça-feira a domingo, das 10h às 17h, permanecendo fechado apenas às segundas-feiras para manutenção. A entrada é gratuita, mediante emissão antecipada de ingresso no sistema online do Zoo. Localizado na maior reserva ecológica urbana do Sul do Brasil, o espaço abriga mais de 350 animais de 72 espécies e é uma das atrações mais procuradas pelas famílias durante as férias. Para entrar no parque, é necessário o ingresso online, que é gratuito, basta acessar o link: https://doity.com.br/zoocascavel