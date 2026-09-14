Projeto de Lei cria Estatuto da Energia Solar para proteger consumidores de cobranças retroativas e Garantia estabilidade por 25 anos

A proposta visa assegurar estabilidade regulatória e proteção econômica para consumidores residenciais, pequenos empreendedores, cooperativas e produtores rurais que investiram em sistemas de energia solar.

Um novo projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados busca blindar quem produz a própria energia elétrica contra mudanças bruscas nas regras do setor. A iniciativa pretende criar o Estatuto de Proteção ao Consumidor de Energia Solar, garantindo que os investimentos feitos pelas famílias e empresas tenham segurança jurídica a longo prazo.

Conforme informação divulgada pelo Portal da Câmara dos Deputados, o texto, de autoria do Deputados José Medeiros (PL-MT), estabelece limites claros para a atuação de órgãos reguladores.

A seguir, entenda os principais pontos do projeto que promete transformar o cenário da energia solar no Brasil, assegurando direitos adquiridos e trazendo previsibilidade para quem já conta com sistemas instalados em suas propriedades ou comércios.

Proibição de cobranças retroativas e taxas

Um dos pilares da proposta é a proibição expressa de criar taxas ou encargos com efeitos retroativos para sistemas que já estão conectados à rede elétrica. O projeto determina que os contratos de compensação vigentes devem ser mantidos conforme as condições originais, impedindo que alterações regulatórias reduzam os direitos econômicos dos usuários.

Além disso, o texto impõe um Limites importante para a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Caso o projeto seja aprovado, a agência ficará impedida de instituir novas cobranças por meio de atos infralegais. Qualquer aumento de carga econômica sobre a micro e minigeração dependerá, obrigatoriamente, de uma lei federal específica.

Garantia de 25 anos para o consumidor

Para trazer tranquilidade aos investidores, a proposta assegura a manutenção das condições econômicas e regulatórias vigentes na data da conexão do sistema pelo prazo mínimo de 25 anos. Essa medida visa proteger quem assumiu financiamentos de longo prazo acreditando na estabilidade das regras estabelecidas pelo setor.

O Deputados José Medeiros defende que o consumidor que produz sua própria energia não é um custo para o Estado, mas um parceiro estratégico. Segundo o parlamentar, essa contribuição ajuda a expandir a infraestrutura energética, reduzindo a necessidade de acionar termelétricas caras e diminuindo as perdas na transmissão.

Proteção especial ao produtor rural

O setor agropecuário também ganha destaque na proposta. O texto veda explicitamente qualquer cobrança adicional específica sobre a energia produzida para consumo próprio no campo.

Próximos passos na Câmara

O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda precisa passar pelo crivo de importantes comissões, incluindo a de Minas e Energia, a de Defesa do Consumidor e a de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para entrar em vigor, o texto deverá ser aprovado tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado Federal.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1.

3. Produtores rurais terão benefícios extras?

Sim, o texto prevê proteção específica para produtores rurais, proibindo cobranças adicionais sobre a energia consumida em suas propriedades.

4. Qual o objetivo principal desta proposta?

O objetivo é assegurar estabilidade regulatória e segurança jurídica para quem investiu em geração distribuída, evitando surpresas com mudanças nas tarifas.

5. O projeto já está valendo?

Não. A proposta ainda está em análise na Câmara dos Deputados e precisa ser aprovada pelas comissões e pelos plenários da Câmara e do Senado para virar lei.