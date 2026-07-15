Promotoria dialoga com pais e alunos sobre dispositivos digitais e bullying

O uso de dispositivos digitais e o bullying no ambiente escolar foi tema de encontro promovido pela 1ª Promotoria de Justiça de Matelândia com pais e alunos do Ensino Médio de Vera Cruz do Oeste, cidade integrante da comarca. As atividades ocorreram em 18 de junho, no Colégio Estadual Vital Brasil, e em 2 de julho, no Colégio Estadual Marquês de Paranaguá.

A convite do Conselho Tutelar, a Promotora de Justiça Ana Righi Cenci ministrou a palestra, alertando sobre as características do bullying e os riscos da prática no ambiente escolar. Ela enfatizou a necessidade de as famílias acompanharem o uso de dispositivos digitais por crianças e adolescentes.

A discussão sobre bullying ocorreu a partir do documentário El sandwich de Mariana, curta-metragem mexicano que mostra como uma cadeia de agressão familiar pode levar à adoção de práticas violentas pelas crianças na escola. Já a discussão sobre uso de aparelhos eletrônicos foi baseada no documento Crianças, Adolescentes e Telas – Guia sobre usos de dispositivos digitais, lançado em março de 2025 pelo Governo Federal.