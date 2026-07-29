Quem era Hugo Gabriel Moll, o empresário morto por engano em barbearia no Paraná que sonhava em morar nos EUA

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A vida do empresário Hugo Gabriel Moll, de 39 anos, foi interrompida de forma trágica em um crime que comoveu a cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Conforme informações divulgadas pela Polícia Civil, ele foi morto por engano ao ser confundido com o verdadeiro alvo de um atirador dentro de uma barbearia.
O caso ocorreu no dia 19 de junho, quando Hugo parou no estabelecimento para fazer a barba antes de uma viagem com o filho. A investigação aponta que ele chegou ao local apenas dez segundos após o verdadeiro alvo, um homem envolvido com o tráfico de drogas, ter saído do local.
Este relato detalha a trajetória de Hugo, um homem trabalhador e pai de família, e os desdobramentos da operação policial que resultou na prisão de cinco suspeitos, conforme divulgado pelas autoridades locais.
Hugo Gabriel Moll era um empresário atuante no ramo da construção civil. De acordo com o relato emocionante de sua mãe, Osvaldina Moll, ele era um homem exemplar, inteligente e possuía um coração generoso, sendo lembrado por todos como um grande companheiro.
O empresário havia se casado no dia 30 de maio, apenas 20 dias antes do crime, consolidando um relacionamento de 20 anos. Ele deixou um filho de 12 anos e alimentava o sonho de mudar com toda a família para os Estados Unidos nos próximos dois anos.
No dia do assassinato, Hugo planejava viajar para Londrina para participar de um evento de arrancada de carros, sua grande paixão. Segundo a mãe, ele escolheu aquela barbearia por acaso, apenas porque o seu barbeiro habitual não tinha horário disponível naquele momento.
As câmeras de segurança registraram o momento em que um homem armado invadiu o local e disparou contra Hugo, que morreu na hora. O barbeiro, João Victor Pereira, também foi atingido no tórax durante a ação, mas sobreviveu após passar mais de 20 dias internado.
A Polícia Civil concluiu que o crime foi uma execução planejada para atingir um indivíduo ligado ao tráfico de drogas. O delegado Luis Gustavo Timossi afirmou que o barbeiro foi baleado em uma aparente tentativa dos criminosos de eliminar qualquer testemunha.
Na última terça-feira, cinco homens foram presos. Entre eles, um homem de 34 anos apontado como o organizador, além de outros suspeitos responsáveis por fornecer armas, realizar o monitoramento do alvo e conduzir o veículo utilizado na fuga.
A família de Hugo agora busca forças para lidar com a saudade. Osvaldina Moll expressou sua dor ao declarar: Não tenho mais vida. Ele era meu companheiro, meu parceiro, um filho maravilhoso, inteligente. A esperança da família é que a justiça seja feita.
As autoridades continuam realizando diligências complementares para elucidar todos os detalhes do caso. Itens apreendidos nas residências dos suspeitos estão sendo analisados para fortalecer as provas contra o grupo criminoso.
Por que Hugo Gabriel Moll foi morto? O empresário foi vítima de um erro grave, sendo confundido com um traficante de drogas que era o alvo real dos criminosos.
O que aconteceu com o barbeiro ferido? João Victor Pereira foi atingido no tórax, passou 20 dias internado e segue em processo de recuperação em sua residência.
Quantas pessoas foram presas pelo crime? A Polícia Civil prendeu cinco homens suspeitos de envolvimento direto ou apoio logístico na execução do crime.
Qual era o sonho do empresário? Hugo Gabriel Moll tinha o objetivo de se mudar com sua esposa e filho para morar nos Estados Unidos em até dois anos.
Onde ocorreu o crime? O assassinato foi registrado em uma barbearia localizada na Avenida Pedro Wosgrau, no bairro Cará-Cará, em Ponta Grossa.