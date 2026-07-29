Quem era Hugo Gabriel Moll, o empresário morto por engano em barbearia no Paraná que sonhava em morar nos EUA

A tragédia de Hugo Gabriel Moll: a vida interrompida de um empresário confundido com alvo de criminosos em uma barbearia no Paraná

A vida do empresário Hugo Gabriel Moll, de 39 anos, foi interrompida de forma trágica em um crime que comoveu a cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Conforme informações divulgadas pela Polícia Civil, ele foi morto por engano ao ser confundido com o verdadeiro alvo de um atirador dentro de uma barbearia.

O caso ocorreu no dia 19 de junho, quando Hugo parou no estabelecimento para fazer a barba antes de uma viagem com o filho. A investigação aponta que ele chegou ao local apenas dez segundos após o verdadeiro alvo, um homem envolvido com o tráfico de drogas, ter saído do local.

Este relato detalha a trajetória de Hugo, um homem trabalhador e pai de família, e os desdobramentos da operação policial que resultou na prisão de cinco suspeitos, conforme divulgado pelas autoridades locais.

Uma vida marcada por planos e dedicação à família

Hugo Gabriel Moll era um empresário atuante no ramo da construção civil. De acordo com o relato emocionante de sua mãe, Osvaldina Moll, ele era um homem exemplar, inteligente e possuía um coração generoso, sendo lembrado por todos como um grande companheiro.

O empresário havia se casado no dia 30 de maio, apenas 20 dias antes do crime, consolidando um relacionamento de 20 anos. Ele deixou um filho de 12 anos e alimentava o sonho de mudar com toda a família para os Estados Unidos nos próximos dois anos.

O dia do crime e a fatalidade na barbearia

No dia do assassinato, Hugo planejava viajar para Londrina para participar de um evento de arrancada de carros, sua grande paixão. Segundo a mãe, ele escolheu aquela barbearia por acaso, apenas porque o seu barbeiro habitual não tinha horário disponível naquele momento.

As câmeras de segurança registraram o momento em que um homem armado invadiu o local e disparou contra Hugo, que morreu na hora. O barbeiro, João Victor Pereira, também foi atingido no tórax durante a ação, mas sobreviveu após passar mais de 20 dias internado.

Investigação policial e prisões dos suspeitos

A Polícia Civil concluiu que o crime foi uma execução planejada para atingir um indivíduo ligado ao tráfico de drogas. O delegado Luis Gustavo Timossi afirmou que o barbeiro foi baleado em uma aparente tentativa dos criminosos de eliminar qualquer testemunha.

Na última terça-feira, cinco homens foram presos. Entre eles, um homem de 34 anos apontado como o organizador, além de outros suspeitos responsáveis por fornecer armas, realizar o monitoramento do alvo e conduzir o veículo utilizado na fuga.

Busca por justiça após a perda irreparável

A família de Hugo agora busca forças para lidar com a saudade. Osvaldina Moll expressou sua dor ao declarar: Não tenho mais vida. Ele era meu companheiro, meu parceiro, um filho maravilhoso, inteligente. A esperança da família é que a justiça seja feita.

As autoridades continuam realizando diligências complementares para elucidar todos os detalhes do caso. Itens apreendidos nas residências dos suspeitos estão sendo analisados para fortalecer as provas contra o grupo criminoso.

Perguntas Frequentes

Por que Hugo Gabriel Moll foi morto? O empresário foi vítima de um erro grave, sendo confundido com um traficante de drogas que era o alvo real dos criminosos.

O que aconteceu com o barbeiro ferido? João Victor Pereira foi atingido no tórax, passou 20 dias internado e segue em processo de recuperação em sua residência.

Quantas pessoas foram presas pelo crime? A Polícia Civil prendeu cinco homens suspeitos de envolvimento direto ou apoio logístico na execução do crime.

Qual era o sonho do empresário? Hugo Gabriel Moll tinha o objetivo de se mudar com sua esposa e filho para morar nos Estados Unidos em até dois anos.

Onde ocorreu o crime? O assassinato foi registrado em uma barbearia localizada na Avenida Pedro Wosgrau, no bairro Cará-Cará, em Ponta Grossa.