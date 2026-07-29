Real Betis – OL : Tessmann titulaire, Himbert en pointe

Ce mercredi, l’OL dispute son dernier match de préparation contre le Real Betis. A sept jours du déplacement à Prague pour affronter le Sparta, Paulo Fonseca aligne un onze proche du onze qui sera aligné en Ligue des champions, malgré quelques absences.

Ils ont débarqué du côté de Gibraltar au milieu de la journée avant de mettre le cap vers l’Estadio Ciudad de La Línea, à quelques encablures de Cadix. Restait toutefois à connaître quel groupe avait choisi d’amener Paulo Fonseca en Espagne pour son ultime répétition. Sans surprise, l’entraîneur a restreint son effectif à moins d’une semaine du match aller contre le Sparta Prague. Fini les grandes rotations comme sur les cinq premiers amicaux de l’été et place à une répétition générale contre le Real Betis.

Bidstrup et Sulc toujours absents

Seulement, il y a quand même quelques hics puisque Loïs Openda n’a pas fait le déplacement et jouera donc pour la première fois avec ses nouveaux coéquipiers en Tchéquie. Tout juste de retour à l’entraînement, Khalis Merah n’a pas fait le déplacement, tout comme Moussa Niakhaté, suspendu en Ligue des champions. Préservé contre Wolfsburg, Ernest Nuamah est bien dans le groupe et pourrait connaître quelques minutes.

La composition de l’OL : Greif – Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Ouedraogo – Morton, Tessmann – Boudache, Tolisso, Duranville – Himbert