Real Madrid de José Mourinho: Como o time deve jogar em 2026/27

Mbappé é o grande nome para jogar centralizado. Endrick, de volta ao Real Madrid, briga por espaço, enquanto Carlos Espí é a opção de um centroavante mais físico, com 1,94mA temporada do Real Madrid começa no próximo dia 26, no duelo contra a Real Sociedad, na primeira rodada do Campeonato Espanhol. Antes, fará ainda três amistosos, contra Ferencvaros, Deportivo La Coruña e de altura e 90 kg.