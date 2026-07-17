Regresa la Liga MX: Xolos vs. Tigres inauguran el torneo, ¿dónde y cuándo verlo? | N+ Univision

La transcripción se genera mediante el uso de inteligencia artificial y puede contener errores o inexactitudes. En caso de una discrepancia, prevalece el audio.

Allá del deporte. Gracias por el análisis y también por ayudarnos a comprender la historia misma.

Gracias gonzalo. Buenas noches.

Y bueno, luego de casi dos meses regresa la liga mx a las cadenas de univisión. Este torneo de apertura 2026 arranca esta noche con la jornada uno que estará lleno de partidazos.

Cholos y tigres estrenan el torneo