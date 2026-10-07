Resultado da Loteria Federal 6107

O sorteio da Loteria Federal 6107 ocorreu nesta quarta-feira, dia 7 de outubro de 2026, no Espaço da Sorte, em São Paulo, definindo os bilhetes premiados.

A Loteria Federal é uma das modalidades mais tradicionais de apostas no Brasil, sendo conhecida por seu formato de bilhetes com numeração fixa. O concurso 6107 atraiu a atenção de apostadores de todo o país que buscam conferir suas frações e verificar se foram contemplados com os Prêmio principais.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, o sorteio foi realizado na noite desta quarta-feira, a partir das 21h. O processo ocorre de forma pública e transparente, sendo transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube para que todos possam acompanhar as etapas de extração.

Abaixo, detalhamos as principais informações sobre como funcionam as premiações e o que você precisa saber para realizar o resgate de eventuais valores ganhos em seu bilhete.

Como conferir e resgatar o seu prêmio

Além dos cinco Prêmio principais, também recebem valores os bilhetes que acertam a milhar, a centena ou a dezena final.

Outro ponto importante são as aproximações, que premiam os números vizinhos ao primeiro prêmio, bem como as unidades que antecedem ou sucedem o bilhete sorteado na primeira colocação. É fundamental conferir todos esses detalhes, pois muitas vezes o apostador pode ter direito a uma premiação parcial sem perceber.

O resgate de Prêmio líquidos de até R$ 2.259,20 pode ser feito diretamente em qualquer casa Loteria credenciada. Para valores superiores a esse montante, o ganhador deve se dirigir a uma agência da Caixa Econômica Federal, portando o bilhete original e documentos de identificação.

Regras e prazos para o recebimento

Um detalhe crucial para quem aposta é o prazo de validade do bilhete. De acordo com as normas da Caixa, o ganhador possui exatamente até 90 dias corridos após a data do sorteio para reivindicar o prêmio. Este prazo é estabelecido por lei e não admite prorrogação, independentemente do valor ganho.

Caso o apostador não compareça para realizar o resgate dentro desse período de até 90 dias, o direito ao prêmio é perdido. Essa regra vale tanto para apostas simples quanto para bolões, e se aplica independentemente de o bilhete ter sido adquirido em casas Loterias físicas ou pelos canais digitais oficiais da Caixa.

Próximos passos e curiosidades da modalidade

Diferente de outras loterias, a Federal não permite que o apostador escolha os números manualmente. O bilhete físico já vem com a numeração definida e pode ser comprado em Loterias, vendedores credenciados ou estabelecimentos autorizados.

O Próximos sorteio da modalidade, o concurso 6108, está agendado para o Próximos domingo, dia 11 de outubro, a partir das 11h. Os bilhetes para esta extração já estão disponíveis para venda e podem ser adquiridos até o horário limite definido pela casa Loteria ou pelo fechamento das apostas antes do sorteio.

Perguntas Frequentes

Como posso assistir ao sorteio da Loteria Federal? O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

O que acontece se eu esquecer de resgatar o prêmio no prazo? Se o prêmio não for retirado em até 90 dias após o sorteio, o direito ao recebimento é perdido, conforme estabelecido por lei.

Quais faixas de premiação existem na Loteria Federal? Além dos cinco Prêmio principais, a loteria paga valores para quem acerta a milhar, a centena, a dezena, além de aproximações e unidades do primeiro prêmio.

Posso escolher os números do meu bilhete na Federal? Não, a Loteria Federal utiliza bilhetes com numeração já definida, não sendo possível a escolha manual dos números pelo apostador.

Onde devo ir para retirar Prêmio acima de até R$ 2.259,20? Prêmio acima desse valor devem ser retirados exclusivamente em agências da Caixa Econômica Federal.