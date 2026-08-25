









Resultado da Lotofácil — concurso 3770

Confira abaixo o resultado da Lotofácil, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Lotofácil — concurso 3770

Dezenas sorteadas:

01 – 02 – 04 – 07 – 08 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25

Data do sorteio: 24/08/2026.

Premiação da Lotofácil

15 acertos — Ganhadores: 6 — Prêmio: R$ 1.963.414,63

14 acertos — Ganhadores: 755 — Prêmio: R$ 1.772,08

13 acertos — Ganhadores: 21.571 — Prêmio: R$ 35,00

12 acertos — Ganhadores: 247.252 — Prêmio: R$ 14,00

11 acertos — Ganhadores: 1.297.822 — Prêmio: R$ 7,00

Arrecadação: R$ 53.877.572,00.

Próximo concurso da Lotofácil

O próximo concurso será o 3771.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 2.000.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Lotofácil pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.