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Resultado da Lotomania — concurso 2982
Confira abaixo o resultado da Lotomania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.
Dezenas sorteadas:
02 – 03 – 04 – 07 – 08 – 13 – 16 – 27 – 32 – 33 – 57 – 59 – 61 – 64 – 72 – 77 – 80 – 91 – 95 – 98
Data do sorteio: 30/09/2026.
Arrecadação: R$ 5.149.950,00.
O próximo concurso será o 2983.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 7.500.000,00.
Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.
O resultado oficial da Lotomania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.
Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.