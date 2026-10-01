Resultado da Lotomania — concurso 2982

Confira abaixo o resultado da Lotomania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Lotomania — concurso 2982

Dezenas sorteadas:

02 – 03 – 04 – 07 – 08 – 13 – 16 – 27 – 32 – 33 – 57 – 59 – 61 – 64 – 72 – 77 – 80 – 91 – 95 – 98

Data do sorteio: 30/09/2026.

Premiação da Lotomania

20 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

19 acertos — Ganhadores: 2 — Prêmio: R$ 126.289,13

18 acertos — Ganhadores: 79 — Prêmio: R$ 1.998,25

17 acertos — Ganhadores: 574 — Prêmio: R$ 275,01

16 acertos — Ganhadores: 3.678 — Prêmio: R$ 42,92

15 acertos — Ganhadores: 15.297 — Prêmio: R$ 10,31

0 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

Arrecadação: R$ 5.149.950,00.

Próximo concurso da Lotomania

O próximo concurso será o 2983.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 7.500.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Lotomania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.