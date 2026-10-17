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Resultado da Lotomania — concurso 2988
Confira abaixo o resultado da Lotomania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.
Dezenas sorteadas:
04 – 08 – 13 – 17 – 21 – 23 – 28 – 29 – 30 – 47 – 70 – 75 – 78 – 79 – 80 – 85 – 89 – 92 – 95 – 97
Data do sorteio: 16/10/2026.
Arrecadação: R$ 7.064.586,00.
O próximo concurso será o 2989.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 14.000.000,00.
Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.
O resultado oficial da Lotomania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.
Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.