Resultado da Lotomania — concurso 2988

Confira abaixo o resultado da Lotomania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Lotomania — concurso 2988

Dezenas sorteadas:

04 – 08 – 13 – 17 – 21 – 23 – 28 – 29 – 30 – 47 – 70 – 75 – 78 – 79 – 80 – 85 – 89 – 92 – 95 – 97

Data do sorteio: 16/10/2026.

Premiação da Lotomania

20 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

19 acertos — Ganhadores: 11 — Prêmio: R$ 31.498,29

18 acertos — Ganhadores: 87 — Prêmio: R$ 2.489,09

17 acertos — Ganhadores: 781 — Prêmio: R$ 277,27

16 acertos — Ganhadores: 4.720 — Prêmio: R$ 45,87

15 acertos — Ganhadores: 20.777 — Prêmio: R$ 10,42

0 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

Arrecadação: R$ 7.064.586,00.

Próximo concurso da Lotomania

O próximo concurso será o 2989.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 14.000.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Lotomania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.