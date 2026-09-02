Resultado da Quina — concurso 7107

Confira abaixo o resultado da Quina, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Quina — concurso 7107

Dezenas sorteadas:

33 – 36 – 49 – 61 – 71

Data do sorteio: 01/09/2026.

Premiação da Quina

5 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

4 acertos — Ganhadores: 30 — Prêmio: R$ 16.262,96

3 acertos — Ganhadores: 3.026 — Prêmio: R$ 153,55

2 acertos — Ganhadores: 85.170 — Prêmio: R$ 5,45

Arrecadação: R$ 10.611.003,00.

Próximo concurso da Quina

O próximo concurso será o 7108.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 12.500.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Quina pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.