Resultado da Quina — concurso 7112

Confira abaixo o resultado da Quina, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Quina — concurso 7112

Dezenas sorteadas:

24 – 27 – 54 – 61 – 66

Data do sorteio: 08/09/2026.

Premiação da Quina

5 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

4 acertos — Ganhadores: 64 — Prêmio: R$ 10.521,95

3 acertos — Ganhadores: 5.897 — Prêmio: R$ 108,75

2 acertos — Ganhadores: 130.552 — Prêmio: R$ 4,91

Arrecadação: R$ 14.645.763,00.

Próximo concurso da Quina

O próximo concurso será o 7113.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 20.000.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Quina pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.