Resultado da Quina — concurso 7116

Confira abaixo o resultado da Quina, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Quina — concurso 7116

Dezenas sorteadas:

09 – 16 – 47 – 72 – 78

Data do sorteio: 13/09/2026.

Premiação da Quina

5 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

4 acertos — Ganhadores: 87 — Prêmio: R$ 8.755,30

3 acertos — Ganhadores: 6.274 — Prêmio: R$ 115,62

2 acertos — Ganhadores: 156.611 — Prêmio: R$ 4,63

Arrecadação: R$ 16.566.327,00.

Próximo concurso da Quina

O próximo concurso será o 7117.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 33.000.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Quina pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.