Resultado da Quina — concurso 7145

Confira abaixo o resultado da Quina, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Quina — concurso 7145

Dezenas sorteadas:

01 – 06 – 52 – 62 – 69

Data do sorteio: 18/10/2026.

Premiação da Quina

5 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

4 acertos — Ganhadores: 62 — Prêmio: R$ 15.040,98

3 acertos — Ganhadores: 5.777 — Prêmio: R$ 153,73

2 acertos — Ganhadores: 161.604 — Prêmio: R$ 5,49

Arrecadação: R$ 20.281.668,00.

Próximo concurso da Quina

O próximo concurso será o 7146.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 51.000.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Quina pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.