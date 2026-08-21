Resultado da Timemania — concurso 2431

Confira abaixo o resultado da Timemania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Timemania — concurso 2431

Dezenas sorteadas:

18 – 22 – 55 – 58 – 63 – 65 – 72

Data do sorteio: 20/08/2026.

Premiação da Timemania

7 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

6 acertos — Ganhadores: 2 — Prêmio: R$ 61.011,18

5 acertos — Ganhadores: 115 — Prêmio: R$ 1.515,80

4 acertos — Ganhadores: 2.026 — Prêmio: R$ 10,50

3 acertos — Ganhadores: 20.220 — Prêmio: R$ 3,50

Time do Coração — Ganhadores: 8.235 — Prêmio: R$ 8,50

Arrecadação: R$ 2.067.257,50.

Próximo concurso da Timemania

O próximo concurso será o 2432.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 9.500.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Time do coração: CONFIANCA /SE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Timemania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.