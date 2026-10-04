Resultado da Timemania — concurso 2450

Confira abaixo o resultado da Timemania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Timemania — concurso 2450

Dezenas sorteadas:

01 – 05 – 13 – 16 – 30 – 42 – 76

Data do sorteio: 03/10/2026.

Premiação da Timemania

7 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

6 acertos — Ganhadores: 4 — Prêmio: R$ 43.003,89

5 acertos — Ganhadores: 177 — Prêmio: R$ 1.388,34

4 acertos — Ganhadores: 3.256 — Prêmio: R$ 10,50

3 acertos — Ganhadores: 30.208 — Prêmio: R$ 3,50

Time do Coração — Ganhadores: 7.793 — Prêmio: R$ 8,50

Arrecadação: R$ 2.869.678,00.

Próximo concurso da Timemania

O próximo concurso será o 2451.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 18.500.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Time do coração: ANAPOLIS /GO.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Timemania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.