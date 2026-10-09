Resultado da Timemania — concurso 2452

Confira abaixo o resultado da Timemania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Timemania — concurso 2452

Dezenas sorteadas:

39 – 40 – 60 – 62 – 64 – 68 – 72

Data do sorteio: 08/10/2026.

Premiação da Timemania

7 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

6 acertos — Ganhadores: 4 — Prêmio: R$ 39.472,19

5 acertos — Ganhadores: 120 — Prêmio: R$ 1.879,62

4 acertos — Ganhadores: 2.222 — Prêmio: R$ 10,50

3 acertos — Ganhadores: 21.992 — Prêmio: R$ 3,50

Time do Coração — Ganhadores: 9.666 — Prêmio: R$ 8,50

Arrecadação: R$ 2.620.481,50.

Próximo concurso da Timemania

O próximo concurso será o 2453.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 19.300.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Time do coração: CONFIANCA SAF /SE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Timemania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.