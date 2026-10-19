Rosangela Moro acumulará cargo de deputada federal e primeira-dama do Paraná a partir de 2027

Com a eleição de Sergio Moro ao governo do Paraná e a vitória de Rosangela Moro para a Câmara, o casal ocupará cargos de destaque no cenário político brasileiro a partir de 2027

A eleição de 2026 trouxe uma configuração política inédita para o estado do Paraná. Rosangela Moro (PL), eleita deputada federal com 146.417 votos, passará a exercer o papel de primeira-dama estadual simultaneamente ao seu mandato parlamentar em Brasília.

O cenário, conforme divulgado pelo veículo Banda B, coloca a parlamentar em uma posição de dupla atuação. Enquanto Sergio Moro assume o governo estadual, sua esposa dará continuidade aos trabalhos legislativos iniciados em sua trajetória política anterior.

A transição oficial de cargos tem datas marcadas para o início do próximo ano. O governador eleito Sergio Moro toma posse em 6 de janeiro de 2027, enquanto Rosangela Moro assume sua cadeira na Câmara dos Deputados em 1º de fevereiro de 2027.

O papel da primeira-dama na estrutura governamental

É importante destacar que o título de primeira-dama não é um cargo político formal na administração Público brasileira. A função não prevê remuneração específica nem atribuições administrativas obrigatórias, sendo voltada majoritariamente para o apoio a ações sociais e representação institucional.

No Paraná, o histórico recente mostra como essa posição pode ser estruturada. Durante a gestão do ex-governador Ratinho Junior, a então primeira-dama Luciana Saito atuou com um gabinete na Casa Civil e presidiu o Conselho da Superintendência Geral de Ação Solidária.

Legalidade do acúmulo de funções

De acordo com a legislação vigente, não há impedimento constitucional para que Rosangela Moro exerça o mandato de deputada federal e, ao mesmo tempo, participe das atividades protocolares do estado. Como não se trata de um cargo público remunerado, a lei permite o exercício paralelo.

Caso a parlamentar decida assumir uma secretaria estadual no governo de seu marido, a regra muda. Nesse cenário, o artigo 56 da Constituição Federal permite que ela assuma a pasta, mas exige o afastamento do exercício do mandato na Câmara, abrindo espaço para o primeiro suplente do PL, Gilson de Souza.

Trajetória e histórico profissional

Rosangela Moro, de 52 anos, é natural de Curitiba e possui sólida formação em Direito, com especialização em Direito Público. Antes de ingressar na política, construiu carreira focada no terceiro setor, atuando na assessoria jurídica de entidades como as Apaes.

Sua atuação profissional também incluiu a defesa de pacientes em busca de tratamentos de alto custo e consultoria em compliance para instituições filantrópicas. Ela é autora dos livros Os Dias em que a Terra Tremeu e Mundo dos Raros.

Contexto nacional em 2027

O caso paranaense não é isolado no Brasil. Outros estados também terão configurações similares após as eleições de 2026. Em Alagoas, a esposa do governador JHC, Marina JHC, foi eleita senadora. No Pará e no Amapá, as esposas dos governadores eleitos, Alessandra Haber e Rayssa Furlan, também ocuparão cargos no Legislativo federal.

Perguntas Frequentes

1. Rosangela Moro receberá salário como primeira-dama? Não, a função de primeira-dama não é um cargo público com remuneração prevista na estrutura administrativa.

2. Ela pode perder o mandato de deputada? Não, o exercício do papel de primeira-dama é compatível com o mandato parlamentar, conforme a legislação vigente.

3. O que acontece se ela assumir uma secretaria estadual? Ela precisará se licenciar do cargo de deputada federal, permitindo que o suplente assuma a vaga temporariamente.

4. Qual o foco principal da carreira de Rosangela Moro? A advogada tem histórico de atuação no Direito Público, defesa de pacientes com doenças raras e suporte ao terceiro setor.

5. Existe algum precedente para essa situação no Paraná? Sim, o estado já teve situações onde cônjuges exerceram cargos políticos, como no caso de Cida Borghetti e Ricardo Barros entre 2018 e 2019.