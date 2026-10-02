Sánchez perde votação crucial sobre moradia após despejo de mulher de 87 anos

Dois decretos do governo que suspendiam despejos e incluíam renovação automática de contratos foram rejeitados pelo Congress; houve protestos em Madri

Os parlamentares votaram contra o primeiro decreto por 178 votos a 172 e contra o segundo por 184 votos a 166. As propostas haviam sido apresentadas após o despejo de Maricarmen Abascal, de 87 anos, que desencadeou manifestações em várias cidades.

O que previam os decretos

O primeiro decreto incluía a suspensão de despejos de Inquilinas vulneráveis até 2030, a prorrogação por dois anos de contratos de aluguel com vencimento antes de 2028, aumento de impostos para apartamentos turísticos e restrições à compra de imóveis por fundos descritos pelo governo como "vulture funds" (fundos oportunistas).

O segundo decreto previa a renovação automática de contratos de arrendamento, uma medida mais controversa e uma das reivindicações centrais dos movimentos de Inquilinas.

Reações e protestos

Centenas de manifestantes se concentraram fora do Congress durante o debate e houve momentos de confronto. Após o resultado, manifestantes entoaram cânticos reproduzidos pela reportagem como "shame on you" e "your profits, our misery".

A ativista e associação Sindicato de Inquilinas, que coordenou parte dos protestos, anunciou durante o debate que abandonaria a ocupação com barracas no centro de Madri para levar a mobilização a bairros e residências afetadas por aumentos de aluguel, despejos e abusos, conforme relatado pela BBC/AFP. O movimento também convocou uma greve geral sobre a crise habitacional.

Impacto político

A derrota destaca que o governo de Sánchez não tem maioria no Congress. O centro‑direita Partido Popular e a extrema‑direita Vox já haviam anunciado votos contra os decretos, e enquanto partidos nacionalistas menores haviam sido vistos como decisivos, a formação Together for Catalonia (JxCat) sinalizou oposição, selando o fracasso das medidas.