Secretaria de Educação do Paraná abre PSS com 4 mil vagas para professores e pedagogos: veja como garantir sua inscrição agora

Oportunidade imperdível: Paraná lança edital de Processo Seletivo Simplificado para reforçar o quadro da educação estadual com 4 mil novas vagas

A Secretaria da Educação do Paraná, também conhecida como Seed, acaba de anunciar a abertura de um importante Processo Seletivo Simplificado (PSS). A iniciativa visa preencher 4 mil vagas destinadas a professores e pedagogos que desejam atuar na rede estadual de ensino.

As inscrições para este processo seletivo são totalmente gratuitas e já estão disponíveis para todos os interessados. O período de participação segue aberto até o dia 24 de agosto, sendo realizado exclusivamente através do site oficial do PSS da Secretaria da Educação.

Conforme informação divulgada pelo g1, esta seleção é uma excelente alternativa para profissionais que buscam ingressar no serviço público temporário, com validade estendida até o final de 2027.

Detalhes sobre as vagas e remuneração oferecida

O edital do PSS destaca que as oportunidades estão distribuídas pelos 32 Núcleos Regionais de Educação do Paraná. Os candidatos podem realizar até duas inscrições, contemplando as categorias de Educação Básica ou Educação Profissional, e selecionar até dois municípios para exercer suas funções.

Quanto aos valores, a remuneração é um ponto de atenção para os candidatos. Para uma jornada de 20 horas semanais, o salário é de R$ 3.495,55. Já para quem optar pela carga horária de 40 horas semanais, o vencimento chega a R$ 6.991,10.

Entenda como será o processo de seleção

A avaliação dos candidatos será realizada em três etapas distintas. O processo incluirá uma prova objetiva, que possui caráter eliminatório e classificatório, além de uma prova de títulos e uma prova prática, ambas com caráter apenas classificatório para compor a nota final.

É fundamental que o candidato leia o edital com muita atenção antes de finalizar o cadastro. Cada cargo possui exigências de habilitação específicas, e qualquer erro na escolha da função pode prejudicar a participação no certame.

Cronograma e validade do concurso

Após a realização das provas, o cronograma prevê que a classificação final seja oficialmente homologada no dia 27 de novembro. O processo seletivo tem validade garantida até o dia 31 de dezembro de 2027, com possibilidade de prorrogação caso a Secretaria julgue necessário.

Vale lembrar que as funções incluem, além dos professores da rede comum, o Professor de Apoio à Comunicação Alternativa (PAC) e o Professor de Apoio Educacional Especializado (PAEE), com variações de carga horária que podem chegar a 50 horas semanais.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Qual o prazo final para se inscrever no PSS da Educação?

As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de agosto de 2024.

2. Existe cobrança de taxa de inscrição?

Não, o processo seletivo é totalmente gratuito para todos os candidatos.

3. Quantas inscrições posso fazer?

Cada candidato tem o direito de realizar até duas inscrições, podendo escolher até dois municípios de atuação.

4. Qual a validade deste processo seletivo?

O certame é válido até 31 de dezembro de 2027, podendo ser prorrogado pelo estado.

5. Onde encontro o edital completo?

O edital está disponível no site oficial do PSS da Secretaria da Educação do Paraná, sendo recomendada a leitura integral antes de realizar a inscrição.