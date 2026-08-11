‘Sensação de impotência’, diz produtor que filmou tornado no Paraná

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
O advogado e produtor rural Bernardo Milleo foi uma das pessoas que conseguiram registrar em vídeo o tornado que atingiu a área rural de Piraí do Sul (PR), na região dos Campos Gerais, no último sábado (8/8). “Foi uma sensação de impotência, não tinha o que ser feito”, contou, em entrevista à Globo Rural nesta segunda-feira (10/8). Ele comentou que o tornado chegou a passar dentro da fazenda dele, localizada no bairro rural Fundão, mas não atingiu as áreas de produção, nem moradia.
Segundo Milleo, a intensidade de trovões e relâmpagos que acompanharam o fenômeno também foi assustadora. Além disso, o evento foi repentino, o que causou ainda mais espanto. “Foi um fator climático estranho”, avaliou.
Fonte do Artigo
See more: The Global Track