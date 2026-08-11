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'Sensação de impotência', diz produtor que filmou tornado no Paraná

‘Sensação de impotência’, diz produtor que filmou tornado no Paraná

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'Sensação de impotência', diz produtor que filmou tornado no Paraná
Equipes avaliam danos causados pelo tornado em Piraí do Sul (PR); seis casas foram destruídas — Foto: Prefeitura de Piraí do Sul
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O advogado e produtor rural Bernardo Milleo foi uma das pessoas que conseguiram registrar em vídeo o tornado que atingiu a área rural de Piraí do Sul (PR), na região dos Campos Gerais, no último sábado (8/8). “Foi uma sensação de impotência, não tinha o que ser feito”, contou, em entrevista à Globo Rural nesta segunda-feira (10/8). Ele comentou que o tornado chegou a passar dentro da fazenda dele, localizada no bairro rural Fundão, mas não atingiu as áreas de produção, nem moradia.

Segundo Milleo, a intensidade de trovões e relâmpagos que acompanharam o fenômeno também foi assustadora. Além disso, o evento foi repentino, o que causou ainda mais espanto. “Foi um fator climático estranho”, avaliou.

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Corinthia Mes

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