Sergio Moro diz que evitou debates por estratégia política

Em entrevista à CNN, candidato ao governo do Paraná afirmou que evitou debates por estratégia e disse que decidirá mais adiante sobre próximas participações.

O candidato ao governo do Paraná Sergio Moro (PL) afirmou nesta quarta-feira (2), em entrevista à CNN, que optou por não participar de debates promovidos por emissoras de TV e rádio por uma estratégia política.

Segundo Moro, não há impedimento para debater; ele tem aceitado sabatinas e entrevistas. No entanto, afirmou que o programa eleitoral do candidato do governo tem promovido ataques sucessivos e divulgado mentiras sobre sua candidatura, o que, segundo ele, torna questionável comparecer a debates onde receberia ofensas de pessoas que seriam ‘desconhecidas’ e sem credibilidade.

O candidato deixou em aberto a participação em debates futuros e afirmou que tomará a decisão ‘no momento adequado’.

Agenda de campanha e calendário

Para esta quarta-feira, a agenda de campanha inclui gravação de programas para o horário eleitoral e visitas a comércios no centro de Paranaguá.

A campanha eleitoral de 2026 teve início em 16 de agosto em todo o país; o primeiro turno está marcado para 4 de outubro e o segundo turno, se necessário, para 25 de outubro. No Paraná, os partidos definiram oito nomes na disputa pelo governo, segundo o G1.