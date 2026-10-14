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South Australia recebe as primeiras estrelas Michelin da Austrália; 11 Restaurants são premiados

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Magill Estate Restaurant foi o único a ganhar duas estrelas; governo de South Australia bancou vistorias secretas, diz a BBC

A publicação da Michelin pela primeira vez na Austrália reconheceu 11 Restaurants localizados no estado de South Australia, informou a BBC em reportagem publicada em 14 de outubro de 2026. Magill Estate Restaurant, em Rosslyn Park, foi o único estabelecimento a receber duas estrelas; outros dez receberam uma estrela cada.

Lista de premiados

Segundo a BBC, a relação de Restaurants premiados é a seguinte:

  • Duas estrelas: Magill Estate Restaurant, Rosslyn Park
  • Uma estrela: Anvers Restaurant, Kangarilla
  • Maxwell Restaurant, McLaren Vale
  • Botanic, Adelaide
  • Arkhé, Norwood
  • Esmay, Adelaide
  • Aurora at ILA, Adelaide
  • Hentley Farm, Seppeltsfield
  • LVN Restaurant at Bird in Hand, Woodside
  • Aptos, Stirling
  • Skillogalee Barrel House, Sevenhill

Reações e financiamento das inspeções

O chef e proprietário do Magill Estate, Scott Huggins, disse que sonhou em trabalhar em Restaurants com estrelas Michelin quando era jovem e afirmou ter experiência em estabelecimentos com estrelas na Europe e no Japão. Em declaração citada pela BBC, Huggins comentou que "é uma coisa trabalhar para um, outra coisa conseguir duas [estrelas Michelin]".

A reportagem da BBC também informa que o governo de South Australia pagou por inspeções encobertas — segundo a emissora nacional ABC — o que teria limitado o reconhecimento a Restaurants daquele estado e ajudou a viabilizar a inclusão na guia. A ministra do Turismo, Emily Bourke, defendeu o investimento em entrevista à ABC News: "It is enabling us to Created a tourism destination and put us on the world map." ("Isso nos permite criar um destino turístico e nos colocar no mapa mundial").

Contexto

De acordo com a BBC, a expansão da Michelin na região inclui também a entrada da Nova Zelândia no guia, anunciada em julho, para a qual foi acordado pagamento de NZ$6,3 milhões ao longo de três anos. A publicação relembra que o guia Michelin foi criado em 1900 e que as estrelas passaram a ser usadas em 1926.

A BBC explica ainda o significado das estrelas: uma estrela indica cozinha de alta qualidade; duas estrelas, excelente cozinha que vale um desvio; e três estrelas, uma cozinha excepcional que merece uma viagem especial. A edição dedicada a South Australia inclui mais de 70 outros Restaurants, com alguns reconhecidos na categoria Bib Gourmand, que destaca lugares com boa comida a preços mais moderados.

Fonte: BBC, reportagem de Florence Freeman, publicada em 14 de outubro de 2026.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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