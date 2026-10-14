Magill Estate Restaurant foi o único a ganhar duas estrelas; governo de South Australia bancou vistorias secretas, diz a BBC

A publicação da Michelin pela primeira vez na Austrália reconheceu 11 Restaurants localizados no estado de South Australia, informou a BBC em reportagem publicada em 14 de outubro de 2026. Magill Estate Restaurant, em Rosslyn Park, foi o único estabelecimento a receber duas estrelas; outros dez receberam uma estrela cada.

Lista de premiados

Segundo a BBC, a relação de Restaurants premiados é a seguinte:

Duas estrelas : Magill Estate Restaurant, Rosslyn Park

: Magill Estate Restaurant, Rosslyn Park Uma estrela : Anvers Restaurant, Kangarilla

: Anvers Restaurant, Kangarilla Maxwell Restaurant, McLaren Vale

Botanic, Adelaide

Arkhé, Norwood

Esmay, Adelaide

Aurora at ILA, Adelaide

Hentley Farm, Seppeltsfield

LVN Restaurant at Bird in Hand, Woodside

Aptos, Stirling

Skillogalee Barrel House, Sevenhill

Reações e financiamento das inspeções

O chef e proprietário do Magill Estate, Scott Huggins, disse que sonhou em trabalhar em Restaurants com estrelas Michelin quando era jovem e afirmou ter experiência em estabelecimentos com estrelas na Europe e no Japão. Em declaração citada pela BBC, Huggins comentou que "é uma coisa trabalhar para um, outra coisa conseguir duas [estrelas Michelin]".

A reportagem da BBC também informa que o governo de South Australia pagou por inspeções encobertas — segundo a emissora nacional ABC — o que teria limitado o reconhecimento a Restaurants daquele estado e ajudou a viabilizar a inclusão na guia. A ministra do Turismo, Emily Bourke, defendeu o investimento em entrevista à ABC News: "It is enabling us to Created a tourism destination and put us on the world map." ("Isso nos permite criar um destino turístico e nos colocar no mapa mundial").

Contexto

De acordo com a BBC, a expansão da Michelin na região inclui também a entrada da Nova Zelândia no guia, anunciada em julho, para a qual foi acordado pagamento de NZ$6,3 milhões ao longo de três anos. A publicação relembra que o guia Michelin foi criado em 1900 e que as estrelas passaram a ser usadas em 1926.

A BBC explica ainda o significado das estrelas: uma estrela indica cozinha de alta qualidade; duas estrelas, excelente cozinha que vale um desvio; e três estrelas, uma cozinha excepcional que merece uma viagem especial. A edição dedicada a South Australia inclui mais de 70 outros Restaurants, com alguns reconhecidos na categoria Bib Gourmand, que destaca lugares com boa comida a preços mais moderados.

Fonte: BBC, reportagem de Florence Freeman, publicada em 14 de outubro de 2026.