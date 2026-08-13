Superliga Feminina 2026/2027: CBV define data de estreia e jogos do 1º turno

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) definiu a tabela do 1º turno da Superliga Feminina. A entidade se reuniu com os clubes na última semana para acertar os detalhes da competição na temporada 2026/2027. A primeira rodada do primeiro giro será em outubro, enquanto a última será em dezembro.
As datas e horários podem ser alterados. Os oito melhores times do primeiro turno se classificam à Copa Brasil de Vôlei.
O primeiro jogo da competição será entre Gerdau Minas e Brusque Vôlei. O jogo será no dia 17 de outubro, sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena UniBH, em Belo Horizonte.
Atual campeão, o Dentil/Praia Clube estreará três dias depois. No dia 20 de outubro, terça-feira, às 21h, a equipe mineira enfrentará o Pinheiros.
Premiação e transmissão
Segundo a CBV, todos os jogos estarão na grade dos canais sportv, Globo e getv. A CBV também confirmou que distrubirá, entre naipe feminino e masculino, vai chegar a 3,6 milhões de reais.
Equipes na disputa
Batavo/Mackenzie, Brasília Vôlei/BRB, Brusque Vôlei, Dentil/Praia Clube, E.C. Pinheiros, Fluminense, Gerdau Minas, Osasco São Cristóvão Saúde, Paulistano/Barueri, Sancor Seguros Vôlei/Maringá, Sesi Vôlei/Bauru e Sesc/Flamengo
Tabela do primeiro turno da Superliga
🏐 1ª rodada
- Gerdau Minas × Brusque Vôlei — 17/10/2026, 18h30
- Sesi Vôlei Bauru × Batavo Mackenzie — 19/10/2026, 18h30
- Brasília Vôlei/BRB × Osasco São Cristóvão Saúde — 19/10/2026, 18h30
- Sesc RJ Flamengo × Paulistano Barueri — 19/10/2026, 21h
- Fluminense × Sancor Seguros Vôlei — 20/10/2026, 18h30
- Dentil Praia Clube × E.C. Pinheiros — 20/10/2026, 21h
🏐 2ª rodada
- Paulistano Barueri × Gerdau Minas — 23/10/2026, 18h30
- Brasília Vôlei/BRB × Sesc RJ Flamengo — 23/10/2026, 18h30
- Batavo Mackenzie × Osasco São Cristóvão Saúde — 24/10/2026, 16h
- Brusque Vôlei × Dentil Praia Clube — 24/10/2026, 21h
- Sancor Seguros Vôlei × Sesi Vôlei Bauru — 26/10/2026, 18h30
- Fluminense × E.C. Pinheiros — 30/11/2026, 18h30
🏐 3ª rodada
- E.C. Pinheiros × Brusque Vôlei — 30/10/2026, 18h30
- Dentil Praia Clube × Paulistano Barueri — 30/10/2026, 18h30
- Sesi Vôlei Bauru × Fluminense — 30/10/2026, 21h
- Gerdau Minas × Brasília Vôlei/BRB — 31/10/2026, 16h
- Sesc RJ Flamengo × Batavo Mackenzie — 31/10/2026, 18h30
- Osasco São Cristóvão Saúde × Sancor Seguros Vôlei — 31/10/2026, 21h
🏐 4ª rodada
- Batavo Mackenzie × Gerdau Minas — 05/11/2026, 18h30
- Sancor Seguros Vôlei × Sesc RJ Flamengo — 06/11/2026, 18h30
- Fluminense × Osasco São Cristóvão Saúde — 06/11/2026, 21h
- Brasília Vôlei/BRB × Dentil Praia Clube — 07/11/2026, 18h30
- Sesi Vôlei Bauru × E.C. Pinheiros — 07/11/2026, 21h
- Paulistano Barueri × Brusque Vôlei — 08/11/2026, 11h
🏐 5ª rodada
- Gerdau Minas × Sancor Seguros Vôlei — 12/11/2026, 18h30
- E.C. Pinheiros × Paulistano Barueri — 12/11/2026, 18h30
- Sesc RJ Flamengo × Fluminense — 12/11/2026, 21h
- Dentil Praia Clube × Batavo Mackenzie — 13/11/2026, 18h30
- Osasco São Cristóvão Saúde × Sesi Vôlei Bauru — 13/11/2026, 21h
- Brusque Vôlei × Brasília Vôlei/BRB — 14/11/2026, 21h
🏐 6ª rodada
- Fluminense × Gerdau Minas — 17/11/2026, 18h30
- Sesi Vôlei Bauru × Sesc RJ Flamengo — 17/11/2026, 21h
- Paulistano Barueri × Brasília Vôlei/BRB — 18/11/2026, 18h30
- Sancor Seguros Vôlei × Dentil Praia Clube — 18/11/2026, 21h
- Batavo Mackenzie × Brusque Vôlei — 19/11/2026, 18h30
- Osasco São Cristóvão Saúde × E.C. Pinheiros — 19/11/2026, 19h30
🏐 7ª rodada
- Gerdau Minas × Sesi Vôlei Bauru — 23/11/2026, 18h30
- Dentil Praia Clube × Fluminense — 24/11/2026, 21h
- Brasília Vôlei/BRB × E.C. Pinheiros — 24/11/2026, 18h30
- Sesc RJ Flamengo × Osasco São Cristóvão Saúde — 23/11/2026, 21h
- Paulistano Barueri × Batavo Mackenzie — 25/11/2026, 18h30
- Brusque Vôlei × Sancor Seguros Vôlei — 01/12/2026, 18h30
🏐 8ª rodada
- Sesc RJ Flamengo × E.C. Pinheiros — 03/12/2026, 18h30
- Batavo Mackenzie × Brasília Vôlei/BRB — 04/12/2026, 18h30
- Sesi Vôlei Bauru × Dentil Praia Clube — 04/12/2026, 18h30
- Osasco São Cristóvão Saúde × Gerdau Minas — 04/12/2026, 21h
- Sancor Seguros Vôlei × Paulistano Barueri — 05/12/2026, 16h
- Fluminense × Brusque Vôlei — 05/12/2026, 18h30
🏐 9ª rodada
- Brusque Vôlei × Sesi Vôlei Bauru — 22/12/2026, 18h30
- Batavo Mackenzie × E.C. Pinheiros — 08/12/2026, 18h30
- Gerdau Minas × Sesc RJ Flamengo — 08/12/2026, 21h
- Dentil Praia Clube × Osasco São Cristóvão Saúde — 27/11/2026, 18h30
- Brasília Vôlei/BRB × Sancor Seguros Vôlei — 09/12/2026, 18h30
- Paulistano Barueri × Fluminense — 09/12/2026, 21h
🏐 10ª rodada
- Paulistano Barueri × Sesi Vôlei Bauru — 03/11/2026, 18h30
- E.C. Pinheiros × Gerdau Minas — 12/12/2026, 21h
- Sancor Seguros Vôlei × Batavo Mackenzie — 15/12/2026, 18h30
- Osasco São Cristóvão Saúde × Brusque Vôlei — 16/12/2026, 21h
- Fluminense × Brasília Vôlei/BRB — 14/12/2026, 18h30
- Sesc RJ Flamengo × Dentil Praia Clube — 14/12/2026, 21h
🏐 11ª rodada
- Brasília Vôlei/BRB × Sesi Vôlei Bauru — 18/12/2026, 18h30
- Gerdau Minas × Dentil Praia Clube — 21/12/2026, 21h
- Batavo Mackenzie × Fluminense — 19/12/2026, 16h
- Brusque Vôlei × Sesc RJ Flamengo — 19/12/2026, 18h30
- Paulistano Barueri × Osasco São Cristóvão Saúde — 19/12/2026, 21h
- E.C. Pinheiros × Sancor Seguros Vôlei — 20/12/2026, 11h
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