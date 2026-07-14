Tá preparado para essa novidade na ExpoBira?A Divino Sabor traz para você o de…

🍰✨ Tá preparado para essa novidade na ExpoBira?

A Divino Sabor traz para você o delicioso Festival de Fatias de Bolo!

Serão fatias irresistíveis, recheios incríveis e muito sabor para deixar sua visita à ExpoBira ainda mais especial.

📍 De 11 a 14 de junho na ExpoBira 2026

Venha experimentar e descobrir o seu sabor favorito!

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