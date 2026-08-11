TERREMOTO DEVASTADOR ATINGE A COLÔMBIA E DEIXA MAIS DE 160 MORTOS

Um forte terremoto de magnitude 7,4 atingiu a região oeste da Colômbia nesta segunda-feira (10) e deixou um cenário de destruição em várias cidades do país.

O número de mortos chegou a pelo menos 164, enquanto mais de 880 pessoas ficaram feridas, segundo a atualização mais recente divulgada nesta terça-feira (11). O balanço ainda pode aumentar, já que equipes de emergência continuam trabalhando entre os escombros em busca de sobreviventes.

O tremor ocorreu no departamento de Chocó, com profundidade de aproximadamente 107 quilômetros, e foi sentido em diferentes regiões da Colômbia, além de países vizinhos.

Entre as cidades mais atingidas estão Cali, Pereira e Manizales. Em Cali, pelo menos 85 pessoas morreram, enquanto Pereira registrou 66 mortes. Também foram registradas vítimas na região de Chocó, próxima ao epicentro.

Hospitais e outros prédios sofreram danos ou desabaram. Em algumas áreas, pacientes precisaram ser retirados de unidades hospitalares afetadas. Equipes de bombeiros, forças de segurança e voluntários trabalham na retirada de pessoas presas sob os escombros.

O governo colombiano declarou situação de desastre nacional e mobilizou equipes para atuar nas regiões mais afetadas. Também foram registradas interrupções em aeroportos e outros serviços devido aos danos provocados pelo terremoto.

O terremoto é considerado um dos mais fortes registrados na Colômbia nas últimas décadas. As autoridades permanecem em alerta para possíveis novos tremores e réplicas.

⚠️ O número de vítimas ainda pode aumentar enquanto continuam as buscas e o levantamento dos danos.

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