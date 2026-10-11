Trabalhador de Cascavel vítima de explosão durante solda morre em Curitiba

Ele estava internado na Ala de Queimados em Curitiba desde 16 de setembro após explosão em oficina; corpo será trazido a Cascavel para velório

Rafael Soares, morador de Cascavel, morreu em 11 de outubro em Curitiba, cerca de um mês após sofrer um grave acidente de trabalho, informou a CGN.

Ele estava internado na Ala de Queimados da capital desde 16 de setembro, quando foi transferido devido à gravidade das lesões.

Acidente e ferimentos

O acidente ocorreu em 12 de setembro em uma oficina mecânica na Rua Jorge Lacerda, no Bairro Claudete, em Cascavel. Rafael realizava um serviço de solda quando uma faísca atingiu um galão de combustível nas proximidades, provocando uma explosão, segundo a CGN.

Ele sofreu queimaduras severas no tórax, nos braços e nas pernas. Informações iniciais apontam que o trabalhador não sabia da presença de combustível no local.

Atendimento e transferência

Após os primeiros socorros, Rafael foi encaminhado ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP). Diante da gravidade, familiares e amigos se mobilizaram para transferi-lo a Curitiba, onde recebeu atendimento especializado em queimados, conforme a CGN.

Velório e manifestações

Empresas do setor mecânico de Cascavel emitiram notas de pesar pela morte do trabalhador. De acordo com a Associação Comercial e Empresarial de Cascavel (Acesc), o corpo está sendo trazido para Cascavel e será velado na Capela Santa Cruz; até o momento não há horário definido para o início do velório.